聯邦最高法院週一裁定,容許特朗普政府取消35萬名委內瑞拉人的臨時保護身份,即當局可以將他們驅逐出境。

聯邦最高法院週一簽發指令,暫時擱置舊金山(三藩市)一名聯邦法官較早時作出的裁決,向35萬名委內瑞拉人提供保護。

這項保護原本在4月屆滿,本來是容許已經身在美國的人,可以在美國合法居留和工作,因為他們的國家由於天災或社會動盪,而令返回原居地變得不安全。

最高法院週一的裁決只有一名大法官有異議。

