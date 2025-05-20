【國際新聞】特朗普跟普田及澤連斯基等領袖通電話 特朗普稱俄烏即將開始談判停火

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週一跟俄羅斯總統普田，以及烏克蘭總統澤連斯基等領袖通電話，特朗普表示，俄烏即將開始談判停火。

特朗普表示，他週一首先跟俄羅斯總統普田通電話超過兩小時，他形容氣氛「極度好」。

跟著特朗普又跟烏克蘭總統澤連斯基，以及歐洲的領袖通電話，特朗普說，俄烏將立即開始談判停火，他又說具體條件只能由俄烏雙方協商。

普田就形容跟特朗普的對話「非常坦誠」，雖然今次會談沒有突破，但俄羅斯隨時準備繼續討論停火問題。

普田又說，俄烏應該尋求雙方都可以接受的條件才能夠取得妥協。

特朗普曾經表示，他跟普田的對話將聚焦於俄烏停火，也將會提及貿易問題。

特朗普認為，俄羅斯攻打烏克蘭，導致西方國家向俄國實施制裁，因此特朗普可能會考慮向俄羅斯提供一些財政上的刺激優惠措施，以達致某程度上的停火。

財長貝森特週日接受媒體訪問時表示，如果普田沒有誠意去談判停火，俄國有可能面對更多額外的制裁。

烏克蘭總統澤連斯基週一向特朗普重申，烏克蘭已準備好全面停火，他敦促國際社會繼續向莫斯科施壓。

普田曾經拒絕澤連斯基提出，兩人上星期在土耳其親身會面，普田缺席，改派俄國其他官員出席，也是俄烏雙方三年來首次直接談判。

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