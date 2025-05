【國際新聞】特朗普跟普田及澤連斯基等領袖通電話 特朗普稱俄烏即將開始談判停火

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週一跟俄羅斯總統普田,以及烏克蘭總統澤連斯基等領袖通電話,特朗普表示,俄烏即將開始談判停火。

特朗普表示,他週一首先跟俄羅斯總統普田通電話超過兩小時,他形容氣氛「極度好」。

跟著特朗普又跟烏克蘭總統澤連斯基,以及歐洲的領袖通電話,特朗普說,俄烏將立即開始談判停火,他又說具體條件只能由俄烏雙方協商。

普田就形容跟特朗普的對話「非常坦誠」,雖然今次會談沒有突破,但俄羅斯隨時準備繼續討論停火問題。

普田又說,俄烏應該尋求雙方都可以接受的條件才能夠取得妥協。

特朗普曾經表示,他跟普田的對話將聚焦於俄烏停火,也將會提及貿易問題。

特朗普認為,俄羅斯攻打烏克蘭,導致西方國家向俄國實施制裁,因此特朗普可能會考慮向俄羅斯提供一些財政上的刺激優惠措施,以達致某程度上的停火。

財長貝森特週日接受媒體訪問時表示,如果普田沒有誠意去談判停火,俄國有可能面對更多額外的制裁。

烏克蘭總統澤連斯基週一向特朗普重申,烏克蘭已準備好全面停火,他敦促國際社會繼續向莫斯科施壓。

普田曾經拒絕澤連斯基提出,兩人上星期在土耳其親身會面,普田缺席,改派俄國其他官員出席,也是俄烏雙方三年來首次直接談判。

