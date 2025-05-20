【灣區新聞】特朗普政府削減Santa Clara縣公共衛生撥款（視頻）

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在特朗普政府大幅削減聯邦開支下，南灣Santa Clara縣也受到波及，縣府原本獲得的三筆資助將被取消，總額達8560萬元，資助金額是用於推行公共衛生項目，包括應對COVID-19疫情和疫苗。

Santa Clara縣行政官James Williams與署理衛生局長Sarah Rudman稱，逾98%的資助款額已花掉，二人憂慮這只是冰山一角，Santa Clara縣每年從聯邦政府獲得36億撥款，8560萬元的資助是其中一部分，36億撥款中，有1.4億是來自各個資助項目，範圍遍及公共衛生、住房、交通和公共安全等。

被取消的三筆資助是在疫情高峰時發放，Rudman表示，資助讓縣政府可以更佳地保護公眾，對抗COVID以外的疾病。

Rudmand表示，其中一筆570萬資助是用於協助弱勢社區應對下一場疫症，但聯邦政府在取消資助的通知書中指出，資助取消是因為COVID疫情已結束。

聯邦衛生局於2023年5月宣布COVID疫情結束，不過到目前為止，COVID病毒仍在社區傳播。

另外兩筆資助是由加州衛生局管理，當中一筆6200萬資助是用於更新實驗室設備，Rudman表示，這筆撥款讓Santa Clara縣得以成為全美第一個在牛奶驗出H5N1禽流感病毒的地方。

最後一筆1800萬元款項是涉及疫苗的發放，讓縣政府可以取得COVID疫苗、記錄疫苗的供應，以及教育民眾接種疫苗的重要性。

州政府稍早去信Santa Clara縣政府，指稱聯邦疾控中心取消多筆資助，縣衛生當局推行的某些工作，可能不會獲聯邦政府退款，而聯邦政府並沒有對取消資助提供任何原因。

Santa Clara縣政府約有三成預算是來自聯邦政府，鑑於撥款存在不確定性，縣行政官已建議在編制來年的預算時，抽出7千萬可能不會從聯邦政府獲得的撥款，當中1980萬原定撥給縣衛生局。

與此同時，聯邦衛生部局已公布將會進行大規模裁員，同時計劃在聯邦網站中刪取涉及LGBTQ+、愛滋病和生育相關的健康資訊。

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