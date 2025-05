【灣區新聞】特朗普政府削減Santa Clara縣公共衛生撥款（視頻）

【KTSF】

在特朗普政府大幅削減聯邦開支下,南灣Santa Clara縣也受到波及,縣府原本獲得的三筆資助將被取消,總額達8560萬元,資助金額是用於推行公共衛生項目,包括應對COVID-19疫情和疫苗。

Santa Clara縣行政官James Williams與署理衛生局長Sarah Rudman稱,逾98%的資助款額已花掉,二人憂慮這只是冰山一角,Santa Clara縣每年從聯邦政府獲得36億撥款,8560萬元的資助是其中一部分,36億撥款中,有1.4億是來自各個資助項目,範圍遍及公共衛生、住房、交通和公共安全等。

被取消的三筆資助是在疫情高峰時發放,Rudman表示,資助讓縣政府可以更佳地保護公眾,對抗COVID以外的疾病。

Rudmand表示,其中一筆570萬資助是用於協助弱勢社區應對下一場疫症,但聯邦政府在取消資助的通知書中指出,資助取消是因為COVID疫情已結束。

聯邦衛生局於2023年5月宣布COVID疫情結束,不過到目前為止,COVID病毒仍在社區傳播。

另外兩筆資助是由加州衛生局管理,當中一筆6200萬資助是用於更新實驗室設備,Rudman表示,這筆撥款讓Santa Clara縣得以成為全美第一個在牛奶驗出H5N1禽流感病毒的地方。

最後一筆1800萬元款項是涉及疫苗的發放,讓縣政府可以取得COVID疫苗、記錄疫苗的供應,以及教育民眾接種疫苗的重要性。

州政府稍早去信Santa Clara縣政府,指稱聯邦疾控中心取消多筆資助,縣衛生當局推行的某些工作,可能不會獲聯邦政府退款,而聯邦政府並沒有對取消資助提供任何原因。

Santa Clara縣政府約有三成預算是來自聯邦政府,鑑於撥款存在不確定性,縣行政官已建議在編制來年的預算時,抽出7千萬可能不會從聯邦政府獲得的撥款,當中1980萬原定撥給縣衛生局。

與此同時,聯邦衛生部局已公布將會進行大規模裁員,同時計劃在聯邦網站中刪取涉及LGBTQ+、愛滋病和生育相關的健康資訊。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。