【灣區新聞】東灣San Leandro BART站附近發生火警 東灣部份路線停駛（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

灣區捷運(BART)東灣San Leandro站附近,由於週二清晨發生火警,令東灣BART部份路線要停駛。

據BART發言人表示,受到火警影響,BART的San Leandro站週二清晨5點多,就已經要關閉東灣藍線,此外,綠線和橙線也受到影響。

當局事後發現,San Leandro BART站的部份供電電纜和相關儀器受損,估計要6至8小時才可修復。

受影響的路線,當局亦已經安排AC Transit、VTA和Wheels作為接駁交通工具,此外,BART的黃線由Antioch至舊金山國際機場(SFO),以及紅線Richmond至Millbrae並沒有受影響。

而由於維修尚在進行中,當局仍然無法估計三條受影響路線何時能夠回復正常運作,而這次的事故已經是是本月第2次發生,早前在5月9號,BART就因為電腦故障,一度面臨全線停駛。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。