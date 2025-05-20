【灣區新聞】東灣San Leandro BART站附近發生火警 東灣部份路線停駛（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

灣區捷運（BART）東灣San Leandro站附近，由於週二清晨發生火警，令東灣BART部份路線要停駛。

據BART發言人表示，受到火警影響，BART的San Leandro站週二清晨5點多，就已經要關閉東灣藍線，此外，綠線和橙線也受到影響。

當局事後發現，San Leandro BART站的部份供電電纜和相關儀器受損，估計要6至8小時才可修復。

受影響的路線，當局亦已經安排AC Transit、VTA和Wheels作為接駁交通工具，此外，BART的黃線由Antioch至舊金山國際機場（SFO），以及紅線Richmond至Millbrae並沒有受影響。

而由於維修尚在進行中，當局仍然無法估計三條受影響路線何時能夠回復正常運作，而這次的事故已經是是本月第2次發生，早前在5月9號，BART就因為電腦故障，一度面臨全線停駛。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。