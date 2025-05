【灣區新聞】中美貿易緊張形勢減緩 西岸主要港口期待暑假貨物量上升（視頻）

【KTFS 黃穎文報導】

中美貿易關係緊張形勢有所減緩,入口關稅降至三成,西岸幾個主要港口說,期待暑假貨物量上升。

先前特朗普總統宣布和中國達成貿易協議後,入口關稅由原本的145%降至30%,將在5月12日起生效90日。

奧克蘭港(屋崙港)4月的入口貨物量顯示,港口處理約18萬5千個20英尺貨櫃,比起3月下降了14.7%,奧克蘭港海事主席Bryan Brandes表示,雖然2025年頭四個月貨櫃數目穩定,但受政治不穩定性和關稅昂貴影響,中國入口的貨物量則經歷大幅變動。

另一個西岸港口,西雅圖港口委員會副主席Ryan Calkins也表示,貨物量顯著下降,一個多星期前港口沒有任何船隻停泊,不過政策有變後形勢有所改善,他更期待暑假會吸引更大量貨物。

西雅圖港委員會副主席Ryan Calkins說:「我們期待暑假中期貨物量將會上漲,我們需要準備大量人手,我們需要和所有港口員工工會合作,特別是正尋找工作的人,確保我們能以全員姿態應付這次增長。」

負責貨櫃運輸的Maersk公司代表也說,他們從中國入口的貨物持續減少,不過期待即將有所改變。

Maersk北美區主席Charles van der Steene說:「我們的生意中 從中國出口至美國的貨櫃數目大概下降三至四成,4月後期的貨物減少,是因為大部分船家都選擇暫停貨運,我們預測滯銷的貨物將會重回市場物流鏈和我們的商業。」

可是,洛杉磯港主席Gene Seroka亦向CNN表示,即使貨物量暑假有機會上升,不過這個趨勢未必能完全彌補商家減少存貨和價格上升所帶來的影響。

Calkins則表示,穩定的貿易環境是最重要的元素。

Calkins說:「我們更傾向和需要穩定的貿易關係,我們才能以最大效益管理生意,這不是一個理想的狀態。」

雖然關稅現在已經暫時下降,但5月抵達口岸的貨物,仍受先前的145%關稅所影響,中國入口貨物佔45%的洛杉磯港宣布,5月第一個星期貨物量下降了三成,至於灣區的奧克蘭港,週二將會發布5月的最新數據。

