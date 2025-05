【灣區新聞】灣區氣溫逐漸回暖 星期三最熱

【KTSF 黃穎文報導】

灣區氣溫逐漸回暖,星期三最熱,國家氣象局向灣區部分地區發出紅色火災危險警告。

國家氣象局資料顯示,灣區氣溫逐漸上升,星期三最熱,當日東灣Concord有約七成機會,氣溫超出華氏90度,其他地區則維持在最高70至80度左右,而東灣內陸地區有中等酷熱風險。

星期一開始灣區回暖,整個星期氣溫維持在50至70度左右,包括首府沙加緬度、Elk Grove及Tracy等內陸地區,甚至灣區Solano縣部分城市如Fairfield、Antioch等等,紅色火災危險警告現正生效,直至週一晚8時。

乾燥的天氣造成火警危機,相反在沿岸地區受強風影響,有最高時速達50英里的強風,其他地區更有時速25至35英里的風,海面會更大浪,有機會令船隻翻側,市民也要注意沿岸情況。

本週末是亡兵紀念日長週末,星期六和星期日,灣區溫度最高70至80度左右,內陸地區有機會達90度,氣溫比往年同期較低,灣區大致乾燥。

