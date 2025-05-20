【灣區新聞】灣區氣溫逐漸回暖 星期三最熱

【KTSF 黃穎文報導】

灣區氣溫逐漸回暖，星期三最熱，國家氣象局向灣區部分地區發出紅色火災危險警告。

國家氣象局資料顯示，灣區氣溫逐漸上升，星期三最熱，當日東灣Concord有約七成機會，氣溫超出華氏90度，其他地區則維持在最高70至80度左右，而東灣內陸地區有中等酷熱風險。

星期一開始灣區回暖，整個星期氣溫維持在50至70度左右，包括首府沙加緬度、Elk Grove及Tracy等內陸地區，甚至灣區Solano縣部分城市如Fairfield、Antioch等等，紅色火災危險警告現正生效，直至週一晚8時。

乾燥的天氣造成火警危機，相反在沿岸地區受強風影響，有最高時速達50英里的強風，其他地區更有時速25至35英里的風，海面會更大浪，有機會令船隻翻側，市民也要注意沿岸情況。

本週末是亡兵紀念日長週末，星期六和星期日，灣區溫度最高70至80度左右，內陸地區有機會達90度，氣溫比往年同期較低，灣區大致乾燥。

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