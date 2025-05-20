【灣區新聞】舊金山巨人隊舉行中國傳統日 Oracle Park充滿中國風（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

舊金山（三藩市）巨人隊在完成三連戰，橫掃運動家隊之後，週一繼續在主場對戰堪薩斯皇家，同時也是一年一度的中國傳統日，一起來看看充滿中國風的Oracle Park。

舊金山藝術高中學生帶來的優雅中國舞蹈，在Oracle Park的一壘側草坪上翩翩起舞，一年一度的中華傳統日，讓整個鑽石綠毯，散發出不同的文化風味，而這用中國國樂奏的美國國歌更是別樹一格。

由Melody of China樂團帶了這首與眾不同的美國國歌，讓美中之間不論再多齟齬隔閡，都在棒球場上展現了多元的融合。

而談到舊金山的華人，功夫皇帝李小龍自是代表人物，而她的女兒Shannon Lee也年年都來巨人隊的中華傳統日，用行動為華人和棒球搭上橋梁。

李小龍女兒Shannon Lee說：「李小龍說過，在天空之下，在天下之下，我們是一家人，所以希望你記得，我們都是一家人，希望我們能彼此伸出援手，團結在一起，這真的很有意義。」

而講到亞洲棒球，台灣、日本、韓國是大部分人的第一印象，但在舊金山，其實很多中國家庭一樣熱愛棒球，有買二十五年季票的華人球迷，更有人讓孩子打棒球，成為棒球隊一員，展現在華人世界裡，棒球仍然沒有缺席。

中國球迷Aaron Wong說：「我想特別是在灣區長大，你知道舊金山巨人隊一直都很活躍，所以這種氛圍也被推動起來了，而且像我這樣，有很多華裔美國人從事這項運動，真的很酷。」

從台灣日、韓國、日本到中華傳統日，透過舊金山巨人的亞洲傳統文化月，也讓棒球迷感受到亞洲文化的多元和風貌。

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