【加州新聞】DMV放寬長者司機續領駕駛執照規定（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

加州車輛管理局（DMV）放寬長者司機續領駕駛執照的規定，70歲以上長者，只需親身續領和進行視力測試，毋須筆試，除非有不良駕駛紀錄。

在2024年，加州牽涉長者的致命車禍共有444宗，不過近年加州車輛管理局（DMV），卻放寬長者司機續領駕駛執照的規定。

根據DMV更新的條例，加州司機年過70歲要續領駕駛執照時，假如沒有不良駕駛紀錄，例如曾經違規駕駛，或者被視為危險駕駛，便無需每五年進行一次筆試，需要考筆試的人士，現在也可以選擇網上eLearning網上課程在家完成要求。

但70歲或以上的司機，仍然必須親身更新駕駛執照，進行視力測驗和更新執照照片。

不過根據DMV指南，假如司機有任何有機會影響意識的疾病，或者影響安全駕駛能力的疾病，DMV也可以吊銷牌照，例如腦退化症、白內障、黃斑病和糖尿病亦包括在內。

加上假如司機服用有頭暈、渴睡、視力模糊副作用的藥物，DMV也有機會吊銷司機的駕駛執照。

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