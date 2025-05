【加州新聞】DMV放寬長者司機續領駕駛執照規定（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

加州車輛管理局(DMV)放寬長者司機續領駕駛執照的規定,70歲以上長者,只需親身續領和進行視力測試,毋須筆試,除非有不良駕駛紀錄。

在2024年,加州牽涉長者的致命車禍共有444宗,不過近年加州車輛管理局(DMV),卻放寬長者司機續領駕駛執照的規定。

根據DMV更新的條例,加州司機年過70歲要續領駕駛執照時,假如沒有不良駕駛紀錄,例如曾經違規駕駛,或者被視為危險駕駛,便無需每五年進行一次筆試,需要考筆試的人士,現在也可以選擇網上eLearning網上課程在家完成要求。

但70歲或以上的司機,仍然必須親身更新駕駛執照,進行視力測驗和更新執照照片。

不過根據DMV指南,假如司機有任何有機會影響意識的疾病,或者影響安全駕駛能力的疾病,DMV也可以吊銷牌照,例如腦退化症、白內障、黃斑病和糖尿病亦包括在內。

加上假如司機服用有頭暈、渴睡、視力模糊副作用的藥物,DMV也有機會吊銷司機的駕駛執照。

