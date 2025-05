【全國新聞】特朗普與第一夫人簽署《刪除法案》 未經同意發放私密照片屬聯邦罪行（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

特朗普總統週一與第一夫人梅拉尼婭簽署了《刪除法案》(Take It Down Act),這是在梅拉尼婭的遊說推動下國會通過的一項法案,旨在對在線傳播未經同意的親密圖像或「報復性色情」的行為,施以更嚴厲的懲罰。

特朗普說:「今天我很榮幸正式簽署《刪除法案》,這是一件大事,非常重要,那些發生的事情真的非常可怕,這將是第一條打擊未經當事人同意,發布露骨虛構內容的聯邦法律。」

該法案規定,未經他人同意「故意發布」或威脅發布私密照片屬於聯邦犯罪,包括AI合成的深度偽造照片,網站和社群媒體公司必須在受害者提出要求後的48小時內刪除此類照片,平台也必須採取措施刪除重複內容。

許多州已經禁止傳播偽造色情或報復性色情內容,但《刪除法案》是聯邦監管機構對網路公司實施監管的罕見例子。

有言論自由倡導者和數位權利組織批評,該法案範圍過於寬泛,可能會導致對合法圖像的審查,包括合法色情內容和LGBTQ性小眾內容。

還有人表示,這可能允許政府監控私人通訊,並破壞正當程序。

特朗普在簽署完法案後,將文件和標記筆交給其妻子梅拉尼婭表示,她值得在這份文件上簽名,最後梅拉尼婭在特朗普的簽名下方簽上自己的名字。

