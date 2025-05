【全國新聞】拜登感謝各方支持 特朗普質疑拜登團隊隱瞞病情

【有線新聞】

美國前總統拜登公布確診前列腺癌後,首度開腔感謝各界支持,總統特朗普質疑拜登團隊早已知道拜登的病情,有醫生指癌症無法百分百準確篩查。

82歲的拜登在社交平台貼出與太太吉爾和愛貓威洛的合照,稱每人都有可能患癌,兩人明白很多人經歷挫折,反而變得堅強,感謝外界的關愛及支持。

特朗普對於拜登病情如此嚴重感到驚訝,「事實上我認為這非常令人悲傷,我很驚訝,公眾很久以前未有獲通知,因為病情已去到(格里森分數)9分,那是一段很長的時間。」

他說拜登應該更公開交代自己的健康狀況,又懷疑拜登團隊早已知悉病情,但向公眾隱瞞,應調查當時的醫療紀錄。

副總統萬斯亦質疑,為何美國的民眾無法掌握總統的健康狀況,這是非常嚴肅的事情。

有醫生指前列腺癌可以經身體檢查及血液測試篩查,一般在早期階段已經可以發現,但他亦補充癌症事實上不遵循任何規律,不能百分百成功篩查。

亦有醫生認為,拜登公布的病情嚴重,癌細胞已經擴散,如果近年有做血液測試,好難相信會發現不到。

拜登目前癌細胞已擴散到骨,他和家人正與醫生研究治療方案。

