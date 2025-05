【加州新聞】加州是全美最多移民的州 當中灣區最多移民聚居（視頻）

【KTSF】

根據人口普查,加州是全美國最多移民的州,而灣區是移民最多的地區。

根據人口普查的美國社區調查數據顯示,加州超過四分之一的居民出生在美國以外,但在灣區的部分地區,移民基本上就是人口的主體,以舊金山華埠為例,多達五分之四的居民是外國出生的,不過非公民人口比例卻低得多。

灣區的移民來自許多不同國家,但是超過一半的外國出生人口主要來自四個國家,墨西哥、中國、印度和菲律賓,其中出生在墨西哥的估計有421,000人,佔整個灣區人口的5.6%。

以城市來區分,移民聚居地有眾所皆知的舊金山和奧克蘭華埠,而中半島Daly City的菲律賓移民最多,南灣和東灣佛利蒙匯集了來自墨西哥、中國、印度或越南的移民,在聖克拉拉縣,高達41%的人口是外國出生的,其中19%為非公民,這是灣區各縣在兩項指標中所佔比例最高的,這些移民很多是在科技公司工作,持H1B工作簽證。

移民在北灣各縣的人口中,所佔比例要小得多,約20%。

分析指出,灣區作為移民門戶的歷史角色,可能使其成為總統特朗普大規模驅逐行動的目標,其中包括限制出生公民權,特朗普政府不但加強H-1B簽證申請審查,還吊銷了數百名抗議加薩戰爭的國際學生簽證。

