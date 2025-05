【KTSF】

東灣Alameda縣政府聯同慈善機構推出新計劃,免費向有需要的家庭派發尿片。

Alameda縣政府希望幫助有幼兒的家庭,減輕他們的負擔,因此聯同慈善機構SupplyBank.org撥出580萬元,推出一個為期3年的計劃,在社區内50個據點,包括家庭資源中心、校區、醫療診所、醫院和圖書館等,免費派發1500萬包尿片,和3700萬包嬰兒濕紙巾。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。