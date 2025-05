【有線新聞】

美國總統特朗普警告零售商沃爾瑪要自行消化關稅,不要把加幅轉嫁消費者。

沃爾瑪預告因關稅而要加價後,特朗普發帖文指沃爾瑪不要試圖將加價歸咎關稅,公司去年賺數以十億美元,遠超預期,沃爾瑪及中國應要承擔關稅,不要轉嫁給消費者,他與客戶都會盯緊。

沃爾瑪日前公布首季業績時指已盡力維持低價,但關稅太高,公司無辦法完全吸收關稅成本,預料本月底起由香蕉至汽車安全座椅都會明顯加價,原本350美元的中國製座椅,可能要加100元。

