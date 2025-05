【全國新聞】龍捲風襲美國中西部 至少27死逾45萬戶停電

【有線新聞】

美國中西部受龍捲風和雷暴侵襲,密蘇里州和肯塔基州至少27人死亡,多個州共45萬多戶停電,芝加哥首度發出沙塵暴警告。

在肯塔基州,龍捲風掀起屋頂,整間天台屋解體。龍捲風突襲,工人走上車躲避,但強風吹斷大樹,壓中車頭。肯塔基及中西部的密蘇里、伊利諾伊及印第安納州,自周五深夜起受廿多股龍捲風吹襲。

其中肯塔基州是兩個月內龍捲風第二次造成廣泛破壞,今次災情及傷亡亦是最嚴重,大量房屋被夷為平地,樹木連根拔起。

全州20多條公路關閉,州長稱將集中資源搜救生還者。

密蘇里州部分地方的龍捲風風速每小時達到逾200公里,有逾5千幢房屋損毀,電線吹斷令大量住戶停電。

聖路易斯市警方實施宵禁,避免有人趁機搶掠。

在伊利諾伊州,龍捲風加上持續強風,吹起途經芝加哥農田的沙泥,令芝加哥被沙塵大規模覆蓋。能見度極低,陸空交通受阻,芝加哥首次發出沙塵暴警告。

國土安全部長諾姆指已跟三個州的州長聯絡,隨時提供緊急援助,國家氣象局指極端天氣將向東邊延伸到大西洋沿岸。

