【全國新聞】龍捲風襲美國中西部 至少27死逾45萬戶停電

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美國中西部受龍捲風和雷暴侵襲，密蘇里州和肯塔基州至少27人死亡，多個州共45萬多戶停電，芝加哥首度發出沙塵暴警告。

在肯塔基州，龍捲風掀起屋頂，整間天台屋解體。龍捲風突襲，工人走上車躲避，但強風吹斷大樹，壓中車頭。肯塔基及中西部的密蘇里、伊利諾伊及印第安納州，自周五深夜起受廿多股龍捲風吹襲。

其中肯塔基州是兩個月內龍捲風第二次造成廣泛破壞，今次災情及傷亡亦是最嚴重，大量房屋被夷為平地，樹木連根拔起。

全州20多條公路關閉，州長稱將集中資源搜救生還者。

密蘇里州部分地方的龍捲風風速每小時達到逾200公里，有逾5千幢房屋損毀，電線吹斷令大量住戶停電。

聖路易斯市警方實施宵禁，避免有人趁機搶掠。

在伊利諾伊州，龍捲風加上持續強風，吹起途經芝加哥農田的沙泥，令芝加哥被沙塵大規模覆蓋。能見度極低，陸空交通受阻，芝加哥首次發出沙塵暴警告。

國土安全部長諾姆指已跟三個州的州長聯絡，隨時提供緊急援助，國家氣象局指極端天氣將向東邊延伸到大西洋沿岸。

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