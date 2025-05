【加州新聞】露營預訂網站被控違法徵收「垃圾費」（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

在加州州立公園露營過的遊客,可能曾在預定露營的最後一刻,被強制添加了一項所謂的「垃圾費」,這有可能違反了加州的《誠實定價法》。

一些遊客於上週對一家政府承包商在聯邦法院發起集體訴訟。

據The Mercury News報導,這個聯邦集體訴訟,指控一家總部位於德州的公司Tyler Technologies,涉嫌未遵守加州與聯邦法例,強行向預定營地的旅客徵收預約過程中並未列名的費用。

原告之一James Chowning表示,他在去年秋天決定前往南加州聖地亞哥縣的San Onofre州立海灘露營,這個營地的預定費標價為45元,但是他在完成預訂的最後一刻,,卻被強制多收取了8.25元的「垃圾費」。

被告Tyler Technologies於2023年12月與加州簽訂了一份為期10年的合同,自去年8月起在ReserveCalifornia.com上,負責管理加州露營地和住宿設施的預訂系統,遊客可以透過這個網站預訂全州約1萬3,000個州立公園營地。

根據加州機構的資料,這是一份無成本的合同,加州政府不會向該公司支付設計和營運網站的費用,但該公司可以透過收取交易處理費來獲得報酬。

這筆「垃圾費」會自動添加到任何透過ReserveCalifornia.com進行的露營預訂上。

原告的律師之一Wesley Griffith表示,該網站所標示的價格,並非消費者實際需支付的金額,而加州法律禁止企業在未事先完整透露所有費用的情況下進行銷售。

另外,這個預定網站上沒有明顯提及Tyler Technologies,因此訴狀稱,這讓消費者誤以為自己所支付的這筆額外費用,最後會被用於州立公園,如果消費者知曉這筆費用的實際去向,他們可能會選擇親自到州立公園預約,以避免這項額外費用。

該訴訟的其中一項目標,是要求法院裁定被告須遵守加州的《誠實定價法》(Honest Pricing Law)。

此外,原告律師也要求被告退還所有已向消費者收取的相關費用,並在未來的交易過程中,清楚說明每筆費用的用途與去向。

根據訴狀,Tyler Technologies在其10年合約期間,可賺取近4億元的預訂處理費,州立公園系統和被告Tyler Technologies拒絕就訴訟評論。

