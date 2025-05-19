【加州新聞】露營預訂網站被控違法徵收「垃圾費」（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

在加州州立公園露營過的遊客，可能曾在預定露營的最後一刻，被強制添加了一項所謂的「垃圾費」，這有可能違反了加州的《誠實定價法》。

一些遊客於上週對一家政府承包商在聯邦法院發起集體訴訟。

據The Mercury News報導，這個聯邦集體訴訟，指控一家總部位於德州的公司Tyler Technologies，涉嫌未遵守加州與聯邦法例，強行向預定營地的旅客徵收預約過程中並未列名的費用。

原告之一James Chowning表示，他在去年秋天決定前往南加州聖地亞哥縣的San Onofre州立海灘露營，這個營地的預定費標價為45元，但是他在完成預訂的最後一刻，，卻被強制多收取了8.25元的「垃圾費」。

被告Tyler Technologies於2023年12月與加州簽訂了一份為期10年的合同，自去年8月起在ReserveCalifornia.com上，負責管理加州露營地和住宿設施的預訂系統，遊客可以透過這個網站預訂全州約1萬3,000個州立公園營地。

根據加州機構的資料，這是一份無成本的合同，加州政府不會向該公司支付設計和營運網站的費用，但該公司可以透過收取交易處理費來獲得報酬。

這筆「垃圾費」會自動添加到任何透過ReserveCalifornia.com進行的露營預訂上。

原告的律師之一Wesley Griffith表示，該網站所標示的價格，並非消費者實際需支付的金額，而加州法律禁止企業在未事先完整透露所有費用的情況下進行銷售。

另外，這個預定網站上沒有明顯提及Tyler Technologies，因此訴狀稱，這讓消費者誤以為自己所支付的這筆額外費用，最後會被用於州立公園，如果消費者知曉這筆費用的實際去向，他們可能會選擇親自到州立公園預約，以避免這項額外費用。

該訴訟的其中一項目標，是要求法院裁定被告須遵守加州的《誠實定價法》（Honest Pricing Law）。

此外，原告律師也要求被告退還所有已向消費者收取的相關費用，並在未來的交易過程中，清楚說明每筆費用的用途與去向。

根據訴狀，Tyler Technologies在其10年合約期間，可賺取近4億元的預訂處理費，州立公園系統和被告Tyler Technologies拒絕就訴訟評論。

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