舊金山(三藩市)聯合校區宣佈取消裁員計劃。

根據舊金山聯合校區總監Maria Su在星期五的一份聲明,教育局與學校董事會和州教育官員,籌集到資金能夠保留151個職位,所以決定取消原定裁減34名輔導員,和117名教師助理的計劃,學區同時也將在2025至2026學年,再聘用多77名教師。

