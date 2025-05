【灣區新聞】PG&E計劃未來四年逐年加價至少119元（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

太平洋煤電公司(PG&E)計劃未來四年,逐年加價至少119元,但表示,2027年實際加價幅度不大。

PG&E公布,2027到2030年的煤電費加價計畫,公司打算每年平均向用戶多收約126元。

2024年電費大幅加價,許多用戶帳單一年內就增加了400多元。

PG&E行政總裁Patti Poppe本週表示,了解市民的壓力,並強調,這次加價是十年來最溫和的一次,未來會努力令加價幅度控制在通脹範圍內。

由2027至2030年,每年平均加幅約為3.5%,若加州監管機構批准這個計劃,一般住宅用戶的煤電費,2027年增加128元,2028年增加119元,2029年增加126元,2030年增加133元。

不過,PG&E表示,由於有聯邦貸款與成本削減作為抵銷,2027年用戶實際支付的費用會和今年持平,公司的目標是未來也盡量維持穩定。

PG&E表示,2025年不會再申請加價,2026年電費甚至可能下降,但同年也會新增一項24.15元固定月費,導致部分用戶費用增加,部分用戶則可能減少。

過去十年,PG&E的電費幾乎翻倍,主要原因是山火、通脹等等,公司目前為了防範災害,預計將307英里的電線埋入地下,也正等待聯邦能源部核准發放150億元貸款,幫助升級電網與儲能設施,估計能替用戶節省約10億美元。

PG&E強調,只要沒有新的重大災害,費用應該不會大幅波動。

