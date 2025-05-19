【灣區新聞】PG&E計劃未來四年逐年加價至少119元（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

太平洋煤電公司（PG&E）計劃未來四年，逐年加價至少119元，但表示，2027年實際加價幅度不大。

PG&E公布，2027到2030年的煤電費加價計畫，公司打算每年平均向用戶多收約126元。

2024年電費大幅加價，許多用戶帳單一年內就增加了400多元。

PG&E行政總裁Patti Poppe本週表示，了解市民的壓力，並強調，這次加價是十年來最溫和的一次，未來會努力令加價幅度控制在通脹範圍內。

由2027至2030年，每年平均加幅約為3.5%，若加州監管機構批准這個計劃，一般住宅用戶的煤電費，2027年增加128元，2028年增加119元，2029年增加126元，2030年增加133元。

不過，PG&E表示，由於有聯邦貸款與成本削減作為抵銷，2027年用戶實際支付的費用會和今年持平，公司的目標是未來也盡量維持穩定。

PG&E表示，2025年不會再申請加價，2026年電費甚至可能下降，但同年也會新增一項24.15元固定月費，導致部分用戶費用增加，部分用戶則可能減少。

過去十年，PG&E的電費幾乎翻倍，主要原因是山火、通脹等等，公司目前為了防範災害，預計將307英里的電線埋入地下，也正等待聯邦能源部核准發放150億元貸款，幫助升級電網與儲能設施，估計能替用戶節省約10億美元。

PG&E強調，只要沒有新的重大災害，費用應該不會大幅波動。

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