南加州一間生育診所外汽車爆炸,1人死亡最少4人傷,聯邦調查局指是蓄意的恐怖主義行為。

爆炸後診所冒煙,消防員到場處理。爆炸威力巨大,診所頂部塌陷、外牆損毀嚴重,窗框和瓦礫散落對開馬路,附近店舖的玻璃門亦碎裂。

事發在南加州棕櫚泉市診所外的停車場,一輛汽車爆炸燒至焦黑,診所員工全部安全。

聯邦調查局稱正調查一人,暫時未知疑犯是否案中死者。網上流傳一段懷疑是疑犯的錄音,指對自己的存在感到憤怒。

