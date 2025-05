【KTSF】

一名本週剛從舊金山(三藩市)警察學院畢業的休班警員,週六凌晨涉嫌酒後駕駛,導致5人受傷。

涉嫌酒後駕駛、導致5人受傷的休班警員為28歲的Ryan Kwong,他當場被捕,目前正關押在舊金山縣監獄。

舊金山警方指,週六凌晨近2時接報,Sunset Boulevard 夾Rivera街發生交通意外,兩輛車相撞,並發現肇事休班警員Kwong涉嫌酒後駕駛,被撞的汽車車內當時有3人,3人均受傷,其中一人情況危殆,肇事汽車的2人則受輕傷。

舊金山警察局長Bill Scott發聲明指,事件令人悲痛,將竭盡所能確保在本案伸張正義,沒有人凌駕於法律上,並希望警員知道他們應遵守法律,及嚴格的行為準則,即使休班時也一樣。

肇事休班警員Kwong為舊金山警察學院第284屆畢業生,他於5月15日宣誓就職,並剛開始實地訓練。

