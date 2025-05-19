【全國新聞】墨西哥海軍帆船撞紐約布魯克林大橋增至2死19傷

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墨西哥海軍帆船撞上美國紐約布魯克林大橋，至少2人死19人傷，初步評估大橋沒有受損，關閉約40分鐘後重開。

掛有墨西哥國旗的帆船駛過布魯克林大橋時撞到橋身，部分桅杆斷裂，有碎片墜落，橋上仍有汽車行駛，岸邊民眾慌忙走避。

墨西哥海軍證實載有277人的訓練帆船庫奧特莫克號在紐約進行年度訓練，撞橋後受損，無法繼續航行。紐約警方稱當時有水手站在桅杆上，因而受傷，估計帆船可能出現機械故障失去動力，國家運輸安全委員會正調查事故。

帆船入夜後繼續漂浮，市長亞當斯到場視察，初步相信橋身沒有損毀，大橋一度封閉所有行車線，約40分鐘後重新開放。

庫奧特莫克號1982年啟航，約90米長12米闊，墨西哥海軍學校每屆學員在學期完結前，都會進行航行訓練。

今次訓練學員上月6日由太平洋沿岸墨西哥阿卡普爾科港口出發，上周二停靠紐約17號碼頭，開放予公眾參觀，事發時正離開紐約前往冰島，原定還計劃前往法國及蘇格蘭等合共航行254天。

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