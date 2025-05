【全國新聞】墨西哥海軍帆船撞紐約布魯克林大橋增至2死19傷

【有線新聞】

墨西哥海軍帆船撞上美國紐約布魯克林大橋,至少2人死19人傷,初步評估大橋沒有受損,關閉約40分鐘後重開。

掛有墨西哥國旗的帆船駛過布魯克林大橋時撞到橋身,部分桅杆斷裂,有碎片墜落,橋上仍有汽車行駛,岸邊民眾慌忙走避。

墨西哥海軍證實載有277人的訓練帆船庫奧特莫克號在紐約進行年度訓練,撞橋後受損,無法繼續航行。紐約警方稱當時有水手站在桅杆上,因而受傷,估計帆船可能出現機械故障失去動力,國家運輸安全委員會正調查事故。

帆船入夜後繼續漂浮,市長亞當斯到場視察,初步相信橋身沒有損毀,大橋一度封閉所有行車線,約40分鐘後重新開放。

庫奧特莫克號1982年啟航,約90米長12米闊,墨西哥海軍學校每屆學員在學期完結前,都會進行航行訓練。

今次訓練學員上月6日由太平洋沿岸墨西哥阿卡普爾科港口出發,上周二停靠紐約17號碼頭,開放予公眾參觀,事發時正離開紐約前往冰島,原定還計劃前往法國及蘇格蘭等合共航行254天。

