【全國新聞】拜登確診惡性前列腺癌 已擴散至骨骼

美國前總統拜登確診惡性前列腺癌,已擴散到骨,他和家人正與醫生研究治療方案,美國總統特朗普祝願他早日康復。

拜登1月卸任,相隔四個月確診患上前列腺癌,拜登的辦公室發聲明說,82歲的拜登早前發現有泌尿科症狀並持續惡化,向醫生求診後發現前列腺有結節,上周五證實確診癌症並擴散到骨。評估前列腺癌細胞嚴重程度的格利森評分是9分,10分為最高,顯示他的癌細胞擴散速度快及具侵略性,拜登和家人正與醫生研究治療方案。

拜登2020年當選總統時,是美國歷來最年長的當選人,在任期間至後來尋求連任,健康狀況一直受到質疑。去年年初接受身體檢查,醫生認為他的健康沒問題,適合繼續履行總統職務。

拜登辦公室聲明又稱,他的癌細胞似乎對荷爾蒙敏感,相信較易有效控制。

有醫生指癌細胞已擴散,能醫治好的機會極低,但可採用荷爾蒙療法去除或阻斷刺激前列腺癌細胞生長的荷爾蒙,減慢擴散速度控制病情。

美國總統特朗普發帖文,對拜登確診癌症感到悲傷,祝他早日康復。擔任拜登副手多年的前副總統賀錦麗,形容他是鬥士,相信他能以一貫的堅強樂觀面對。前總統奧巴馬亦稱會為他祈禱。

