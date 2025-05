【全國新聞】特朗普政府承認再有人錯誤被遣返

【KTSF】

特朗普政府承認,在另一宗備受關注的遣返案中犯錯,一名簡稱O.C.G.的危地馬拉男子,被遣送到墨西哥,他在3月時提出訴訟,聲稱自己害怕會在墨西哥遭到迫害,但移民與海關執法局(ICE)的官員就說,O.C.G.向他們表示不怕被遣送到墨西哥,ICE週五向法庭承認,官員這個講法是無中生有。

據主流媒體《Politico》報導,當局承認調查發現,並無紀錄顯示,原告人O.C.G曾經講過自己不怕被遣送去墨西哥,也無工作人員問過原告人這個問題,而官員的說詞是基於一個軟件訊息錯誤。

該軟件用於追蹤個別的遣返案,並容許工作人員寫評語,就因為官員的說詞,主審法官當時未有下令政府立即將人送回來美國,而是下令調查雙方說詞的真假,結果發現政府犯錯,這個是移民執法局一連串錯誤的最新事例。

多位法官曾批評政府官員,為了要快速執行特朗普的大批遣返移民政策,而不顧正當的程序。

特朗普政府援引18世紀的《外國敵人法》,將那些被當局列為幫派分子或”恐怖分子”的外籍人士快速遣送到第三國家,比如不久前將一批委內瑞拉人遣送到薩爾瓦多關押,當中就有人就聲稱被錯誤遣送而提出訴訟。

而本案主審法官已經下令當局停止在無通知之下,將人遣送到第三國家關押。

法官認為必須給予當事人有平等機會提出法律挑戰,並表達對可能受迫害的恐懼,聯邦最高法院週五也做出同樣的裁決,之前最高法院已經禁止這類遣送行動。

