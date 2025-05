影評：《風流一代》跨越過去二十年的中國現代史

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

中國第六代導演賈樟柯,最新作品參展去年的坎城影展,本週在灣區開映。

先說這是一部沒有主要故事線的電影。電影是以半紀錄片形式拍攝,沒有旁白或訪問。而劇中人物的對白只有零星的幾句。貫穿整部電影的人物巧巧,從千禧年代開始到最近幾年的疫情,找她一個要到外頭闖,而刻意失連的男友斌哥。然後看巧巧和斌哥分手後,在生命中的不同階段的反應。期間見證中國近代歷史中的大事:特別是三峽大壩工程導致當地村莊逼遷、年輕人和成年人不同的享受生活的方式、到城市工作而被黑幫老大包下的青少年、人們在對抗Covid 疫情期間的舉動、到過去幾年的網紅現象和現在機器人世代的開始。

電影以觀察主人翁在生活中的一幕幕,沒有闡述例如和前男友的感情生活,或是接下來她一生中的經歷。看到的只是她在不同環境中的默然起居。雖然飾演巧巧的趙濤,從千禧年近期的這二十年的,在缺乏劇情的戲中,讓觀眾體驗她心靈的感受。但回到電影缺乏情節的關鍵,觀眾很難對這人物共鳴,只是知道她這二十年來活得不快樂。

以宏觀的視野來看這部《風流一代》,是能夠感覺到賈樟柯,以片段的方式在二十年的時間內,湊成的影片。但始終並沒有劇情片的扣人心弦,而感覺只是一篇視覺文章。

《風流一代 Caught by the Tides》和一般現在的中國電影相比,相對深奧、卻也帶冰冷的感覺。滿分五分中得三分,值得欣賞。

電影在灣區上映的戲院包括舊金山的Roxie、 柏克萊的Rialto、北灣Sebastopol 的Rialto和San Rafael 的 Smith Rafael Film Center。

電影網頁:https://caughtbythetides.com/

“Caught by the Tides” Review: Living a cold existence in China over twenty years

“Screening Room” reviews “Caught by the Tides”

Rating: 3 out of 5 stars

Official movie website: https://caughtbythetides.com/

Now showing San Francisco’s Roxie, Berkeley’s Rialto, Sebastopol’s Rialto and San Rafael’s Smith Rafael Film Center.

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。