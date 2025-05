【灣區新聞】舊金山West Portal四死車禍 華裔司機被控轉移資產以避過賠償

【KTSF 朱慧琪報導】

去年3月,舊金山(三藩市)West Portal發生一宗造成一家四口死亡的車禍,受害者家屬再提新訴訟,指控懷疑涉案的華裔司機,涉嫌轉移資產以避過賠償。

2024年3月,舊金山發生一單奪命車禍,導致當時在車站等車的一家四口喪命,如今受害者家屬再提新訴訟,指控肇事司機華裔的Mary Fong Lau,在過失致死官司進行期間,將自己在舊金山三套物業,轉移至內華達州兩間新設立的有限責任公司名下,涉嫌逃避賠償責任。

原告律師表示,這是刻意規避責任的行為,並要求法院撤銷該資產轉移,並禁止Lau進一步處置財產。

被告律師則回應,轉移資產是基於法律與財務建議,無規避意圖。

案發當日,Lau涉嫌駕駛一輛SUV越過對面行車線,並撞上巴士站,造成Diego Cardoso de Oliveira與一歲兒子當場死亡,其妻Matilde與3個月大嬰兒送院後不治。

Lau現正面臨四項過失殺人指控,她不認罪,民事訴訟目前因刑事案件進行中而暫緩。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。