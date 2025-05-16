【灣區新聞】舊金山West Portal四死車禍 華裔司機被控轉移資產以避過賠償

【KTSF 朱慧琪報導】

去年3月，舊金山（三藩市）West Portal發生一宗造成一家四口死亡的車禍，受害者家屬再提新訴訟，指控懷疑涉案的華裔司機，涉嫌轉移資產以避過賠償。

2024年3月，舊金山發生一單奪命車禍，導致當時在車站等車的一家四口喪命，如今受害者家屬再提新訴訟，指控肇事司機華裔的Mary Fong Lau，在過失致死官司進行期間，將自己在舊金山三套物業，轉移至內華達州兩間新設立的有限責任公司名下，涉嫌逃避賠償責任。

原告律師表示，這是刻意規避責任的行為，並要求法院撤銷該資產轉移，並禁止Lau進一步處置財產。

被告律師則回應，轉移資產是基於法律與財務建議，無規避意圖。

案發當日，Lau涉嫌駕駛一輛SUV越過對面行車線，並撞上巴士站，造成Diego Cardoso de Oliveira與一歲兒子當場死亡，其妻Matilde與3個月大嬰兒送院後不治。

Lau現正面臨四項過失殺人指控，她不認罪，民事訴訟目前因刑事案件進行中而暫緩。

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