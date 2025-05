【KTSF 張麗月報導】

零售業巨頭Walmart警告,關稅導致成本上漲,預料在5月較後時間,部份貨品的價格將會上漲,特別是嬰兒車、家具和玩具的價錢將會明顯提高。

Walmart表示,美國向入口貨品徵收的關稅,直接令成本上漲,無可避免要將部份成本轉嫁給消費者,因此預料在本月較後時間,消費者可以見到部份貨品的價格將會上漲,特別是嬰兒車、家具和玩具的價錢將會明顯提高。

Walmart指出,如果入口貨品面對30%關稅,加價幅度有可能達兩位數字。

