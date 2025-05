【張麗月報導】

雖然特朗普政府向入口貨品徵收關稅,但數據顯示,反映批發層面通脹概況的4月份生產價格指數(PPI),就意外出現下跌。

根據勞工部統計,反映批發層面通脹的4月份生產價格指數(PPI),按月下跌0.5%,是一年多以來首次下跌,也是五年來跌幅最大,這PPI指數按年就上升2.4%,跟3月比較明顯放緩。

其中食品的批發價跌1%,雞蛋的批發價大跌近四成,但比一年前,雞蛋的批發價仍然高出大約45%。

至於核心PPI指數按月就下跌0.4%,有經濟專家指出,關稅帶來的衝擊,可能在6月、7月才反映出來,同時關稅措施仍在變化中,因此很難預測關稅對經濟帶來的真正衝擊。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。