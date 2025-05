【全國新聞】聯邦最高法院審理涉及出生公民權禁制令的訴訟

【KTSF 張麗月報導】

聯邦地區法官接連阻止特朗普總統簽署行政命令,終止讓無證人士的新生兒自動成為美國公民,引發22個州以及個人與民權團體分別提出三項訴訟,聯邦地區法官都阻止有關的行政命令在全國執行,特朗普政府要求聯邦最高法院介入,大法官週四舉行聆訊,消息指,大法官似是傾向於支持法官的全國禁制令,有主流媒體的分析指出,最高法院對本案的裁決,會影響到其他事項的全國禁制令。

代表政府的聯邦總律師John Sauer,週四在聯邦最高法院的聆訊中指出,多個地區法庭快速發出全國或全面禁制令,封鎖特朗普有關出生公民權的行政命令,還有一大堆禁制令接踵而至,自1月20日至今,地區法庭已對聯邦政府發出40項全面禁制令,他強調此舉違反美國憲法第三條。

Sauer說:「普遍禁令超越了第3條賦予的司法權,該權力僅用於解決對投訴方的損害,禁令超越了公平權限的傳統界限,並造成了一系列實際問題。」

有關聯邦法官紛紛下令禁止特朗普總統的多項行政命令在全國執行,是週四聯邦最高法院主要討論的問題,當中有關取消出生公民權的問題更是焦點。

代表新澤西州的律師指出,特朗普政府要求法官的禁令,只適用於提出訴訟的州份和個人,這個行不通因為人口跨州流通,而且不符合憲法規定。

新澤西州總檢察長Jeremy Feigenbaum說:「但其做法要求公民身份,根據出生州而有所不同,甚至在跨越州界時開啟或關閉,這不僅對聯邦政府,也對各州都構成了嚴重且無解的可管理性問題,這也違背公民條款本身的文本和歷史。自《第十四修正案》頒布以來,我國從未允許美國公民身份根據居住的州而改變。」

消息指,就連保守派大法官都認同這個觀點,當中Brett Kavanaugh大法官問政府律師,醫院又如何處理新生兒,各州又如何處理,Kavanaugh也質疑特朗普政府只是給予聯邦機構30日的時間去落實特朗普的行政命令,是否過於倉促。

最高法院三個自由派大法官表示,堅決反對特朗普取消初生嬰兒的出生公民,即使他們認為法官的全國禁令也應有限度。

此外,大法官暗示,他們可能設法找出中間路線,有可能發出指引,實施全國的臨時禁令,只適用於某種案件,又或者對行政命令要求獲得更多的詮釋。

NBC新聞的分析指,最高法院如果裁定法官的全國禁令,其影響力將超越出生公民權案例,而觸及特朗普的其他行政命令,是否可以被法庭禁止在全國執行。

週四的最高法院的聆訊,並未涉及取消出生公民權是否違反憲法。

特朗普在1月20號上任第一日簽署多項行政命令,其中一項取消父母都是無合法長期居留身份的初生嬰兒的出生公民權,此舉是特朗普強硬打擊非法移民的政策一部份。

