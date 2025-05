【KTSF】

南舊金山(南三藩市)週三傍晚發生警察開槍事件,一名40多歲的男子中槍身亡。

事件發生在Oyster Point Boulevard 300號路段的一棟建築物,警方表示,在週三傍晚7點左右接報,該名男子手持金屬物品,試圖破門進入一個洗手間,也開口罵粗話。

警方到場之後,該名男子逃跑,在場的警察以為見到男子有槍,於是展開追逐,警察之後試圖將他制服,但是該名男子用疑似槍支的東西指向警察,這促使三名警員向他開槍。

這名男子中槍,當場證實死亡。

警方隨後發現男子持有的是一支複製槍,沒有其他人在事件中受傷,涉案的警員目前在行政休假。

