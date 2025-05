【KTSF 張擎鳳報導】

南加州洛杉磯縣爆發甲型肝炎疫情,聯邦疾控中心呼籲民衆接種疫苗預防甲型肝炎。

洛杉磯縣衛生官員表示,自2024年到今年5月5號為止,已經錄得165宗甲型肝炎確診個案,最少導致7名患者死亡。

甲型肝炎是傳染性非常高的病毒,通常透過受污染的食物和水,或者與受感染者發生性行為而傳染,病徵包括發燒、疲倦、肚瀉、噁心、皮膚或眼睛發黃,以及深色尿液等。

雖然大部分感染這種病毒的患者,最後都會康復,並且沒有如何後遺症,但有些患者會出現肝臟衰竭的情況,嚴重的話甚至會死亡。

因此聯邦疾控中心呼籲大家應該接種預防甲型肝炎的疫苗,以便保護自己,目前洛杉磯當局仍在調查導致甲型肝炎疫情的原因。

