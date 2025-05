【灣區新聞】聖荷西州大電腦編碼排名領先史丹福和柏克萊加大（視頻）

【KTSF】

根據一項業界的排名,聖荷西州立大學在電腦編碼方面,擊敗史丹福大學和柏克萊加州大學。

由舊金山公司CodeSignal所做的編碼評估,聖荷西州立大學在CodeSignal的排名中,從去年32名躍升至今年第9,超越25名的史丹佛,和19名的柏克萊加州大學,連續兩年排名第一的是Carnegie Mellon大學。

CodeSignal其通用編碼評估,被各大科技公司廣泛用於評估潛在員工。

聖荷西州立大學工程學院院長Sheryl Ehrman表示,這是個好消息,她將這一結果歸功於求知若渴的學生、有能力的終身教職員工,以及具有科技行業經驗的兼職教師,他們真心誠意傳授這些現實世界的技能。

CodeSignal執行長Tigran Sloyan表示,絕大多數美國電腦科學專業的學生,都會參加通用編碼評估,學生通常從大三開始,每年參加一次考試,並可以與未來的僱主分享他們的成績。

他說比起履歷,這項測驗能讓潛在僱主更了解軟體工程或軟體開發候選人的資格,履歷可能會因為候選人畢業名校,而吸引僱主的注意,但並不能保證學生具備相應的技能。

代表矽谷的聯邦眾議員Ro Khanna表示,大眾的眼光都在史丹福或聖塔克拉拉大學,但身為公立學校的聖荷西州立大學,對矽谷企業也有重大的貢獻。

