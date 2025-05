【灣區新聞】San Pablo市3月發生槍殺案 警方發佈事發片段緝兇

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣San Pablo市在3月份發生一宗槍殺案,槍手仍然在逃,警方發佈事發片段及疑犯的相片,希望市民提供線索,視頻部份片段可能引起觀眾不安,敬請留意。

San Pablo警方表示,3月29日星期日凌晨1時半左右,市內的23街2000號路段發生槍殺案,槍手事後逃去無蹤,至今仍未有人被捕。

受害人當日被送去醫院後傷重不治,警方證實死者是26歲的東灣列治文市居民Emmanuel Rodriguez Flores。

據目擊者和警方從現場收集的證據,相信疑犯是25歲的San Pablo市居民Juan Vargas,拉美裔,身高約5呎5吋,體重約150磅,黑頭髮、臉和頸有深色紋身。

警方經調查後認為,這宗是有目標的槍擊案,並認為可能與幫派有關。

警方提醒,Vargas是持有武器的危險人物,不應接近,如果遇到他,請打911報案。

