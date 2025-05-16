【灣區新聞】San Mateo縣慶祝成立169週年 位於紅木城的新行政大樓啟用

【KTSF 黃穎文報導】

San Mateo縣週四慶祝成立169週年，並且宣布位於紅木城County Center 500號的新行政大樓正式啟用，大樓佔地約21萬平方呎，超過600名縣府職員在此辦公，包括縣參議會、地檢處和縣府律師辦公室等，此外，大樓利用太陽能，以求實現零碳排放的目標。

週四傍晚，San Mateo縣府宣布，位於紅木城County Center 500號縣府第三座行政大樓正式啟用，大樓佔地超過20萬平方呎，利用不同木材興建。

根據縣府網站資料，建築工人利用木材，取代鋼根和混凝土，節省了運輸開支和減低碳排放，加上在天台和停車場上蓋安裝的太陽能板，供應整幢大樓的能源之餘，也令大樓達致零碳排放的目標。

縣府行政官Mike Callagy表示，大樓利用了大量玻璃，除了希望為員工和市民帶來開放、歡迎的感覺外，同時也為大樓成全國首幢零碳的原木大樓感到驕傲。

Callagy說：「這裡可見的是公開透明的政府，一大堆玻璃和開放空間，進入裡面，你會見到我們致力建設一個讓員工感到驕傲的辦公室，同時亦歡迎我們服務的公眾，我認為我們絕對達到目標，當你聽到這座大樓的可持續性，你會更難以置信。」

負責建設大樓的首席設計師表示，大樓的碳排放比傳統樓宇低七成，而且建築階段也節省了不少能源。

SOM建築公司首席設計師Javier Arizmendi說：「這幢是零碳大廈，意思是所有大廈所需的能源都會在此產生，而且大廈建築過程低碳，意思是建築、運輸和物料，製造的碳排放量都很低。」

Arizmendi也說，大廈會連接市內兩個不同的社區，加強整個地區的活力。

Arizmendi說：「這幢大廈改造和加強了紅木城的公共空間，大樓連接了市內兩個本來是分離的區域，分別是北邊的行政大樓範圍，南面的市中心商業區。」

縣參議會主席賈力輝指出，這幢利用公帑建設的大樓，最終目標是服務居民，並繼續為社區帶來更綠化的設施。

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