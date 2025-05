【灣區新聞】San Mateo縣慶祝成立169週年 位於紅木城的新行政大樓啟用

【KTSF 黃穎文報導】

San Mateo縣週四慶祝成立169週年,並且宣布位於紅木城County Center 500號的新行政大樓正式啟用,大樓佔地約21萬平方呎,超過600名縣府職員在此辦公,包括縣參議會、地檢處和縣府律師辦公室等,此外,大樓利用太陽能,以求實現零碳排放的目標。

週四傍晚,San Mateo縣府宣布,位於紅木城County Center 500號縣府第三座行政大樓正式啟用,大樓佔地超過20萬平方呎,利用不同木材興建。

根據縣府網站資料,建築工人利用木材,取代鋼根和混凝土,節省了運輸開支和減低碳排放,加上在天台和停車場上蓋安裝的太陽能板,供應整幢大樓的能源之餘,也令大樓達致零碳排放的目標。

縣府行政官Mike Callagy表示,大樓利用了大量玻璃,除了希望為員工和市民帶來開放、歡迎的感覺外,同時也為大樓成全國首幢零碳的原木大樓感到驕傲。

Callagy說:「這裡可見的是公開透明的政府,一大堆玻璃和開放空間,進入裡面,你會見到我們致力建設一個讓員工感到驕傲的辦公室,同時亦歡迎我們服務的公眾,我認為我們絕對達到目標,當你聽到這座大樓的可持續性,你會更難以置信。」

負責建設大樓的首席設計師表示,大樓的碳排放比傳統樓宇低七成,而且建築階段也節省了不少能源。

SOM建築公司首席設計師Javier Arizmendi說:「這幢是零碳大廈,意思是所有大廈所需的能源都會在此產生,而且大廈建築過程低碳,意思是建築、運輸和物料,製造的碳排放量都很低。」

Arizmendi也說,大廈會連接市內兩個不同的社區,加強整個地區的活力。

Arizmendi說:「這幢大廈改造和加強了紅木城的公共空間,大樓連接了市內兩個本來是分離的區域,分別是北邊的行政大樓範圍,南面的市中心商業區。」

縣參議會主席賈力輝指出,這幢利用公帑建設的大樓,最終目標是服務居民,並繼續為社區帶來更綠化的設施。

