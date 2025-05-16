【灣區新聞】聖荷西取代Austin市成為美國第12大城市（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

根據美國人口普查局的最新數據，聖荷西人口現已逐漸回升至近百萬人，正式取代Austin，成為美國第12大城市，專家指出，聖荷西人口的回升，與國際移民的波動有關。

據The Mercury News報導，新數據顯示，截至2024年7月1日，聖荷西大概居住了99萬7,000人，比前一年增加了近1.4萬人，聖荷西在2017年的鼎盛時期，人口有103.2萬。

在2000至2010年期間，聖荷西曾取代底特律，成為第十大城市，此後多年，聖荷西市在全美的人口排名一直保持在第十位，直到2018年COVID疫情爆發。

儘管聖荷西是加州人口第三多的城市，僅次於洛杉磯和聖地牙哥，但它在2018到2022年的疫情期間出現嚴重的人口流失，在全國大城市的排名中跌至第12位。

聖荷西市長馬漢表示，在疫情期間，許多遙距工作的人離開聖荷西，前往不這麼擁擠、且生活成本更低的地方。

但聖荷西人口在疫情爆發前，其實就已開始下降，部份原因是特朗普第一任期內的移民限制。

有專家指出，國際移民的波動是疫情前和疫情期間，導致聖荷西人口下降的因素之一，當疫情限制解除後，國際移民的回歸，推動該地區的人口重新恢復正成長。

如果聖荷西的人口繼續以同樣的速度增長，到今年7月，聖荷西人口將再次超過一百萬。

但隨著特朗普政府採取強硬的移民政策，許多移民的前景會變得不確定。

當地智庫Joint Venture Silicon Valley總裁Russell Hancock認為，移民政策和關稅政策，是兩個可能影響聖荷西未來幾年人口是否能持續增長的重要因素，而移民前景的不明朗，將會影響南灣地區做出與命運攸關的重大決策的信心。

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