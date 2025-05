【灣區新聞】聖荷西取代Austin市成為美國第12大城市（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

根據美國人口普查局的最新數據,聖荷西人口現已逐漸回升至近百萬人,正式取代Austin,成為美國第12大城市,專家指出,聖荷西人口的回升,與國際移民的波動有關。

據The Mercury News報導,新數據顯示,截至2024年7月1日,聖荷西大概居住了99萬7,000人,比前一年增加了近1.4萬人,聖荷西在2017年的鼎盛時期,人口有103.2萬。

在2000至2010年期間,聖荷西曾取代底特律,成為第十大城市,此後多年,聖荷西市在全美的人口排名一直保持在第十位,直到2018年COVID疫情爆發。

儘管聖荷西是加州人口第三多的城市,僅次於洛杉磯和聖地牙哥,但它在2018到2022年的疫情期間出現嚴重的人口流失,在全國大城市的排名中跌至第12位。

聖荷西市長馬漢表示,在疫情期間,許多遙距工作的人離開聖荷西,前往不這麼擁擠、且生活成本更低的地方。

但聖荷西人口在疫情爆發前,其實就已開始下降,部份原因是特朗普第一任期內的移民限制。

有專家指出,國際移民的波動是疫情前和疫情期間,導致聖荷西人口下降的因素之一,當疫情限制解除後,國際移民的回歸,推動該地區的人口重新恢復正成長。

如果聖荷西的人口繼續以同樣的速度增長,到今年7月,聖荷西人口將再次超過一百萬。

但隨著特朗普政府採取強硬的移民政策,許多移民的前景會變得不確定。

當地智庫Joint Venture Silicon Valley總裁Russell Hancock認為,移民政策和關稅政策,是兩個可能影響聖荷西未來幾年人口是否能持續增長的重要因素,而移民前景的不明朗,將會影響南灣地區做出與命運攸關的重大決策的信心。

