【全國新聞】特朗普政府提出的《大美法案》將削減聯邦醫療補助與糧食券等社會福利

特朗普立法議程的《大美法案》的內容是甚麼,以及所引起的問題,以下為大家剖析。

《大美法案》(One Big, Beautiful Bill)是綜合11個領域的財政預算開支打包而成的減稅與減開支總案,主要是呼應特朗普總統的立法議程,預計減稅達5萬億元甚至更多,當中除了提高標準入息免稅額、兒童稅務優惠、遺產免稅額之外,還新增加對小費、加班費、社會安全福利收入,以及汽車貸款利息的稅務優惠。

此外,法案也主張將現行的州與地方稅SALT的扣稅額提高三倍,例如配偶共同報稅可以獲得3萬元的deduction扣稅額,但法案會對大學資產所得稅,大幅提高至21%來增加國庫收入。

法案同時也大幅削減對綠色能源的稅務優惠,又削減聯邦醫療補助與糧食券等社會福利,來填補部份的稅收缺口。

此外,法案也主張,那些年齡在55歲到64歲,而不必供養家人的人士,也必須符合工作要求才能領取糧食券,法案也要求各州分擔更多的成本。

國會預算局估計法案一旦落實,Medicaid受惠者至少會減少76萬人,另外,每月會減少300萬人得不到糧食補助。

有主流媒體引述Medicaid維權人士指出,六成四的Medicaid受惠者都有工作,其餘的受惠者除了退休人士及殘障人士之外,就是那些無法去工作的人,例如必須照顧家中病人、照顧年老家人或在求學的人,或者自己都在求學中。

此外,分析也都以喬治亞州加強限制民眾申請Medicaid補助為例子,指出查驗申請者資格,因為需要更大量的人手處理,所涉及的行政開支,遠高於該項福利本身的成本開支。

喬治亞州因此將每個月檢驗一次受惠者的資格,改為一年一次。

