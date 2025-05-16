【灣區新聞】任天堂門市在舊金山聯合廣場開張

【KTSF 黃穎文報導】

任天堂門市在舊金山（三藩市）聯合廣場開張，任天堂代表及市長羅偉（Daniel Lurie）均表示，希望這個市中心位置，能吸引更多遊客、居民到訪，同時透過世代熟悉的娛樂品牌，加強社區凝聚力。

任天堂在紐約Rockefeller中心開放了全美首間門市後，週四早上在舊金山迎接第二間鋪開張，門市位處聯合廣場旁邊，Powell街331號一樓，店鋪共有兩層空間，除了有玻璃櫃展出第一代，Switch遊戲機的各式遙控和遊戲，還有任天堂品牌的周邊產品，包括一系列衣物、公仔、文具，甚至是Lego積木等。

店鋪各處也放置了經典遊戲角色，有瑪利奧、動物森友會的Isabella和Nook，還有薩爾達傳說系列的Link，顏色鮮豔奪目。

任天堂代表Marc Franklin在剪彩儀式時表示，希望任天堂門市不但能為遊客帶來歡樂，還能透過在店裡體驗各種遊戲，和陪伴他們一起成長的特別角色，創造更多特別的回憶。

Franklin說：「身處聯合廣場這個歷史性的地標，是舊金山的城市中心，每天居民、上班族和全球的遊客，都到訪聯合廣場，我們無任歡迎，我們希望他們進店之後，我們能為他們帶來歡樂，我們也希望店鋪為粉絲和遊客帶來新的體驗，享受他們喜愛的遊戲世界。」

Franklin也說，這間店會於6月5日發布全球第二代Switch，和瑪利奧賽車世界遊戲，店鋪內同時擺放多部遊戲機，讓訪客購買商品同時，可以免費嘗試不同的遊戲。

舊金山市長羅偉和多位市參事如李爾德都有出席開幕儀式，體驗店鋪遊戲，羅偉說，他和兒子都喜愛任天堂遊戲機，不但期待店鋪能振興市中心經濟，也能團結不同年代、年齡的市民。

Welcome Nintendo to the great city of San Francisco! We are proud that @NintendoAmerica chose Union Square for their new store, which is only the second in the US. There’s a lot of excitement about what’s happening in Union Square right now—and this opening is one more sign of… pic.twitter.com/Dq8ERf5jl4 — Daniel Lurie 丹尼爾·羅偉 (@DanielLurie) May 15, 2025

羅偉說：「任天堂門市是我們城市購物和旅客體驗的重心，而且為這區帶來新的能量和動力，其實重點一直都是建立社區，無論你打的遊戲機是N64、Ｗii，或者是我兒子都有的Switch，這些遊戲連接了不同年代和背景的人。」

不過任天堂門市附近有幾間店鋪近日宣布關閉，例如上週Saks Fifth Avenue關閉了Post夾Powell街的分店，而舊金山中心的Bloomingdales也於今年較早時關閉。

任天堂每日早上10時至晚上8時開放，但由於人次較多，假如本週末或下星期紀念日週末，想到訪的遊客便須預約進場，名額有限。

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