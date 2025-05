【灣區新聞】任天堂門市在舊金山聯合廣場開張

【KTSF 黃穎文報導】

任天堂門市在舊金山(三藩市)聯合廣場開張,任天堂代表及市長羅偉(Daniel Lurie)均表示,希望這個市中心位置,能吸引更多遊客、居民到訪,同時透過世代熟悉的娛樂品牌,加強社區凝聚力。

任天堂在紐約Rockefeller中心開放了全美首間門市後,週四早上在舊金山迎接第二間鋪開張,門市位處聯合廣場旁邊,Powell街331號一樓,店鋪共有兩層空間,除了有玻璃櫃展出第一代,Switch遊戲機的各式遙控和遊戲,還有任天堂品牌的周邊產品,包括一系列衣物、公仔、文具,甚至是Lego積木等。

店鋪各處也放置了經典遊戲角色,有瑪利奧、動物森友會的Isabella和Nook,還有薩爾達傳說系列的Link,顏色鮮豔奪目。

任天堂代表Marc Franklin在剪彩儀式時表示,希望任天堂門市不但能為遊客帶來歡樂,還能透過在店裡體驗各種遊戲,和陪伴他們一起成長的特別角色,創造更多特別的回憶。

Franklin說:「身處聯合廣場這個歷史性的地標,是舊金山的城市中心,每天居民、上班族和全球的遊客,都到訪聯合廣場,我們無任歡迎,我們希望他們進店之後,我們能為他們帶來歡樂,我們也希望店鋪為粉絲和遊客帶來新的體驗,享受他們喜愛的遊戲世界。」

Franklin也說,這間店會於6月5日發布全球第二代Switch,和瑪利奧賽車世界遊戲,店鋪內同時擺放多部遊戲機,讓訪客購買商品同時,可以免費嘗試不同的遊戲。

舊金山市長羅偉和多位市參事如李爾德都有出席開幕儀式,體驗店鋪遊戲,羅偉說,他和兒子都喜愛任天堂遊戲機,不但期待店鋪能振興市中心經濟,也能團結不同年代、年齡的市民。

Welcome Nintendo to the great city of San Francisco! We are proud that @NintendoAmerica chose Union Square for their new store, which is only the second in the US. There’s a lot of excitement about what’s happening in Union Square right now—and this opening is one more sign of… pic.twitter.com/Dq8ERf5jl4

— Daniel Lurie 丹尼爾·羅偉 (@DanielLurie) May 15, 2025