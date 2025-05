【全國新聞】全美8大都會地區年入6位數才能負擔得起房租 灣區佔兩個

【KTSF 朱慧琪報導】

全美有8個大都會地區,年收入需要6位數才能負擔得起房屋租金,8個大都會地區中,灣區佔了兩個。

根據房地產網站Zillow 4月份租金數據,全美有8個大都會地區,年收入需要6位數,才能負擔得起房屋租金,其中兩個大都會區在灣區,包括舊金山(三藩市)和南灣聖荷西。

聖荷西大都會區的一般租客,需要年收入超過13萬元,才能將當地公寓租金保持在收入中位數的30%內,為全國最高。

聖荷西過去五年租金上升了13%,是全美50個大都會地區中,增幅第二小,4月份市內每月平均租金為3,413元,相當於當地收入的25%,比例在全國排名第18位。

在舊金山,4月份租客收入門檻為超過12萬4千元,在全國排名第四高,不過5年來的增幅只有9%。

舊金山的平均租金為3,107元,相當於收入的28%,比例在全國排名第13位。

其餘年收入需要6位數才能負擔得起房屋租金的地方包括南加州洛杉磯縣、聖地牙哥、Riverside、東岸的波士頓和紐約,以及邁阿密。

至於在鄰近灣區的加州首府沙加緬度是否很便宜?它在研究中六個加州都會區中,唯一一個門檻低於年收入10萬元,只需要9萬4千元,不過仍在全國排在第十高,沙加緬度的平均租金為2,350元,佔收入的28%。

