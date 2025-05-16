【全國新聞】全美8大都會地區年入6位數才能負擔得起房租 灣區佔兩個

【KTSF 朱慧琪報導】

全美有8個大都會地區，年收入需要6位數才能負擔得起房屋租金，8個大都會地區中，灣區佔了兩個。

根據房地產網站Zillow 4月份租金數據，全美有8個大都會地區，年收入需要6位數，才能負擔得起房屋租金，其中兩個大都會區在灣區，包括舊金山（三藩市）和南灣聖荷西。

聖荷西大都會區的一般租客，需要年收入超過13萬元，才能將當地公寓租金保持在收入中位數的30%內，為全國最高。

聖荷西過去五年租金上升了13%，是全美50個大都會地區中，增幅第二小，4月份市內每月平均租金為3,413元，相當於當地收入的25%，比例在全國排名第18位。

在舊金山，4月份租客收入門檻為超過12萬4千元，在全國排名第四高，不過5年來的增幅只有9%。

舊金山的平均租金為3,107元，相當於收入的28%，比例在全國排名第13位。

其餘年收入需要6位數才能負擔得起房屋租金的地方包括南加州洛杉磯縣、聖地牙哥、Riverside、東岸的波士頓和紐約，以及邁阿密。

至於在鄰近灣區的加州首府沙加緬度是否很便宜？它在研究中六個加州都會區中，唯一一個門檻低於年收入10萬元，只需要9萬4千元，不過仍在全國排在第十高，沙加緬度的平均租金為2,350元，佔收入的28%。

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