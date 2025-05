【全國新聞】多名保守派共和黨人與民主黨聯手封殺特朗普的《大美法案》

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院預算委員會多名強硬保守派共和黨,週五同民主黨人聯手封殺共和黨呼應特朗普立法議程的《大美法案》(One Big, Beautiful Bill)減稅與減開支計劃,不過投反對票的共和黨人,所持的理由與民主黨人的立場不同。

儘管總統特朗普呼籲共和黨必須團結,但由共和黨主導的國會眾議院預算委員會,週五就有五名共和黨人與民主黨人聯手,封殺特朗普施政議程之一的《大美法案》減稅與減開支打包預算案,投票結果是16票贊成,21票反對。

預算委員會是《大美法案》提交全院審議表決的最後一關,現時臨門一腳生變,對眾議長約翰遜和其他共和黨領袖來說,可是說是一大挫敗。

約翰遜誓言要達成任務,他們會在本週末積極展開黨團內部密集協商,務求能夠在下星期成功將法案提上全院議程。

與民主黨人聯手投反對票的主要是保守派自由黨團的人,他們要求更大的減稅額度,同時對綠色能源項目的稅務優惠更大幅的削減,並加快大刀闊斧整頓聯邦低收入醫療健保計劃Medicaid,及糧食券等其他對低收入的援助計劃。

也有來自紐約的共和黨人要求,將州入息稅的扣稅額大幅提高。

《大美法案》主張對年收入40萬以下、配偶共同報稅的州與地方入息稅SALT扣稅額,由一萬元提高到三萬元。

而紐約州共和黨議員就要求將SALT扣稅額,提高到單身稅戶6.2萬,共同稅戶12.4萬。

此外,一些共和黨人也反映,削減Medicaid將會令幾百萬人失去醫保,這對共和黨選民也不利。

民主黨人反對削減對低收入的福利開支來為富裕階層減稅,他們也認為此舉將會令聯邦財政赤字越滾越大筆,民主黨人因此將《大美法案》改為《大壞法案》。

