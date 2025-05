【灣區新聞】報告指四個加州城市出現下沉 但聖荷西多處地方卻上升（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

《舊金山紀事報》引述一份研究美國城市下沉的報告,研究中的四個加州城市,都有出現下沉,但是聖荷西有許多地方卻有出現上升的情況。

報告中提到的四個加州最大城市,舊金山、聖荷西、洛杉磯和聖地牙哥,在2015年至2021年期間,這四個大城市的衛星數據分析,都顯示有出現下沉的現象。

在舊金山,幾乎整個城市都有下沉的現象,但是下沉程度最高的是金銀島,尤其是金銀島的西北部,在六年期間下沉了5毫米,大約每年0.2寸,這主要原因是金銀島是人工填土而成,所用的沙和泥土淤泥持續的被積壓,舊金山SOMA區也是同樣的情況。

報告中的28個美國城市中,有25個正在下沉,主要原因是過度提取地下水,從而導致上面的地皮坍塌。

但是在聖荷西中部和北部大片地區,卻出現上升,東部和西南部則出現下沉,下沉的原因同樣和水資源管理有關,而上升的原因,則是因為整個Santa Clara谷地區的地質則有出現上升的情況。

這份報告的目的是要人們認識到,地表的變動可能會損害建築物和基礎設施,而加上海平面上升,則會加劇海岸社區所面對的問題。

