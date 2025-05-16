【灣區新聞】東灣Antioch市為首次置業人士提供高達10萬元首期援助（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣Antioch市為合資格的首次置業人士，提供高達10萬美元的首期援助，與此同時，市府還為建造一千平方英尺以下，ADU附屬單位的業主提供回扣。

這項計劃名為Antioch Home Ownership Program（AHOP），為合資格的首次置業人士提供合共10萬元的首期援助，當中包括Antioch市府，為中低收入的人士提供高達6萬元。

另外，市府聯同灣區可負擔房屋聯盟，和A1房屋社區服務中心合作，額外提供4萬元。

根據灣區可負擔房屋聯盟在2023年8月進行為期一年的綜合研究，Antioch房屋售價，從17萬5千元到110萬元不等，中位價格為62萬5千元。

市府並將於5月22日下週四下午6時至7時半，舉辦Zoom網上工作坊，有興趣參加的人士，必須在21日晚7時前預先登記。

登記的網站可以點擊：https://www.myhomegateway.org/ahopworkshop.html

另一方面，除了首期援助外，Antioch還為業主提供每個最多可達7,500元的新ADU附屬單位的回扣，以及對於只限給低收入家庭的新ADU單位最高3萬元回扣，回扣只適用於面積一千平方英尺以下的單位。

這項計劃的總資金約21萬，回扣按先到先得制分配，居民須在2026年9月底之前，或在資金用完之前申請。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。