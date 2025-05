【灣區新聞】東灣Antioch市為首次置業人士提供高達10萬元首期援助（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣Antioch市為合資格的首次置業人士,提供高達10萬美元的首期援助,與此同時,市府還為建造一千平方英尺以下,ADU附屬單位的業主提供回扣。

這項計劃名為Antioch Home Ownership Program(AHOP),為合資格的首次置業人士提供合共10萬元的首期援助,當中包括Antioch市府,為中低收入的人士提供高達6萬元。

另外,市府聯同灣區可負擔房屋聯盟,和A1房屋社區服務中心合作,額外提供4萬元。

根據灣區可負擔房屋聯盟在2023年8月進行為期一年的綜合研究,Antioch房屋售價,從17萬5千元到110萬元不等,中位價格為62萬5千元。

市府並將於5月22日下週四下午6時至7時半,舉辦Zoom網上工作坊,有興趣參加的人士,必須在21日晚7時前預先登記。

登記的網站可以點擊:https://www.myhomegateway.org/ahopworkshop.html

另一方面,除了首期援助外,Antioch還為業主提供每個最多可達7,500元的新ADU附屬單位的回扣,以及對於只限給低收入家庭的新ADU單位最高3萬元回扣,回扣只適用於面積一千平方英尺以下的單位。

這項計劃的總資金約21萬,回扣按先到先得制分配,居民須在2026年9月底之前,或在資金用完之前申請。

