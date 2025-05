【全國新聞】密歇根州民主黨聯邦眾議員打算發起彈劾特朗普行動

【KTSF 朱慧琪報導】

密歇根州一名民主黨籍聯邦眾議員,打算發起彈劾總統特朗普行動。

聯邦眾議員Shri Thanedar週三宣布有意發動彈劾特朗普總統,當中有7項條款,他表示身為移民,他希望竭盡所能,保護美國的憲法和機構。

Thanedar說:「我參加了14場里民大會,當中的視訊會議,每次都有上萬人參加,我聽得很清楚:大家看到這位總統犯下了可彈劾的不當行為。」

這將是特朗普第三次面臨彈劾,頭兩次發生在他第一任期內,在2019年,他被指控扣留對烏克蘭的軍事援助,後來就被指煽動2021年1月6日國會大樓衝擊事件,兩次彈劾都被參議院裁定無罪。

Thanedar並不是唯一一位對特朗普發出彈劾的民主黨人,但他今次屬獨自行動,暫時沒有得到眾議院民主黨團領袖的支持。

有國會民主黨人對彈劾持批評態度,一些人表示,焦點不應放在彈劾上,而應放在共和黨削減對美國人重要項目的支出上,例如醫療補助medicaid和營養援助。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。