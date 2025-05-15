【全國新聞】密歇根州民主黨聯邦眾議員打算發起彈劾特朗普行動

【KTSF 朱慧琪報導】

密歇根州一名民主黨籍聯邦眾議員，打算發起彈劾總統特朗普行動。

聯邦眾議員Shri Thanedar週三宣布有意發動彈劾特朗普總統，當中有7項條款，他表示身為移民，他希望竭盡所能，保護美國的憲法和機構。

Thanedar說：「我參加了14場里民大會，當中的視訊會議，每次都有上萬人參加，我聽得很清楚：大家看到這位總統犯下了可彈劾的不當行為。」

這將是特朗普第三次面臨彈劾，頭兩次發生在他第一任期內，在2019年，他被指控扣留對烏克蘭的軍事援助，後來就被指煽動2021年1月6日國會大樓衝擊事件，兩次彈劾都被參議院裁定無罪。

Thanedar並不是唯一一位對特朗普發出彈劾的民主黨人，但他今次屬獨自行動，暫時沒有得到眾議院民主黨團領袖的支持。

有國會民主黨人對彈劾持批評態度，一些人表示，焦點不應放在彈劾上，而應放在共和黨削減對美國人重要項目的支出上，例如醫療補助medicaid和營養援助。

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