【灣區新聞】舊金山聯合校區就教師性侵案以150萬元和解訴訟

【KTSF】

舊金山(三藩市)一名高中教師兼輔導員,十年前被控誘導性侵一名男學生,舊金山聯合校區涉嫌知情不作為,現在校區同意支付150萬元,和解這宗訴訟。

案件涉及曾在Lowell高中任教的教師兼輔導員Harlen Edelman,他被指在2004至2005學年誘導性侵一名男學生。

根據訴訟,Edelman被指透過協助男學生改善學業成績,取得男學生的信任,Eelman被指曾在Lowell高中校園內,包括他的辦公室和課室性侵該名男學生。

受害的男學生在2008年接受心理輔導時,首次披露這段經歷。

2014年,Edelman透過一個同志網站,安排同一名17歲青少年約會,打算發生性行為,而該名青少年原來是山景城警方人員假扮,警方在公園會面中將他拘捕。

受害男學生知悉Edelman被捕後,向山景城警方講述了他的經歷。

訴訟也指出,另一名女學生曾在同一學年,被另一名輔導員性侵犯,而Edelman被指協助隱瞞這宗事故,校區被控在學生與家長舉報性侵事件後,沒有妥善採取行動。

原告律師Lauren Cerri稱,校區當時認為沒有理據去更密切地關注輔導員的行為,但如果校區有這樣做,Edelman侵犯其當事人的事件將會被發現及制止。

校區現在同意以150萬元和解訴訟,校區表示,這些性侵事件令人非常不安,校區會視保護學生的安全和福祉為首要工作,任何學生都不應該遭遇這種經歷。

去年年初,本案的律師也就另外兩宗有關喬治華盛頓高中運動員事務主任的性侵案訴訟,而同舊金山聯合校區達成450萬元的和解。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。