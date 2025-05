【灣區新聞】舊金山市長公佈「Rebuilding the Ranks」計劃 應對舊金山警員人手短缺（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山(三藩市)市長羅偉(Daniel Lurie)公佈名為「Rebuilding the Ranks」,增加警隊人數的公共安全計劃,回應舊金山警員人手短缺,同時強調市府、警局和市參議會合作的重要性。

市長羅偉、警察局長Bill Scott和多名市參事出席週二下午的記者會時表示,他們對打擊公共安全站在同一陣線,也會繼續合作招募更多維護舊金山安全的警員。

根據舊金山警局的報告,舊金山內應最少有2000名全職警員,處理市內治安問題,但羅偉說,市內警員人數仍有超過500人的短缺,縣警局也有約200人的短缺。

羅偉說:「舊金山現在有少於1500名全職警員,比起建議最低警員人數少了超過500人,縣警局也短缺近200名縣警,這代表了我們的社區沒有足夠的警員和縣警巡邏。」

羅偉宣布的Rebuilding the Ranks計劃,將會分短期和長期目標,短期100日內計劃包括允許近期退休的警員,重回警隊負責巡邏和調查工作,允許近期退休的縣警重回全職崗位,在不犧牲訓練質素下,改進警察學院學員畢業率,和繼續增加高科技工具協助調查等。

長期的六個月計劃中,市府將審視警局僱員工作守則,調派合資格公共人士協助進行警局行政工作,和鼓勵從其他機構橫向招聘更多警員等。

縣警局長Paul Miyamoto說,這次民選官員和執法人員合作,是一個歷史性的時刻,期待能為市民提供更安全的街道。

Miyamoto說:「民選官員和社區的支持,在這個時刻正在建立專注公共安全層面,我們要確保有足夠的人手、人數和程序去保護公共安全,這是舊金山歷史中重要的時刻,我很榮幸參與。」

一年後,市府將會公佈報告,記錄相關部門招聘人手的進度,在有需要情況下,會再提供進一步的改善方案。

