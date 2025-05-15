【灣區新聞】舊金山市長公佈「Rebuilding the Ranks」計劃 應對舊金山警員人手短缺（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山（三藩市）市長羅偉（Daniel Lurie）公佈名為「Rebuilding the Ranks」，增加警隊人數的公共安全計劃，回應舊金山警員人手短缺，同時強調市府、警局和市參議會合作的重要性。

市長羅偉、警察局長Bill Scott和多名市參事出席週二下午的記者會時表示，他們對打擊公共安全站在同一陣線，也會繼續合作招募更多維護舊金山安全的警員。

根據舊金山警局的報告，舊金山內應最少有2000名全職警員，處理市內治安問題，但羅偉說，市內警員人數仍有超過500人的短缺，縣警局也有約200人的短缺。

羅偉說：「舊金山現在有少於1500名全職警員，比起建議最低警員人數少了超過500人，縣警局也短缺近200名縣警，這代表了我們的社區沒有足夠的警員和縣警巡邏。」

羅偉宣布的Rebuilding the Ranks計劃，將會分短期和長期目標，短期100日內計劃包括允許近期退休的警員，重回警隊負責巡邏和調查工作，允許近期退休的縣警重回全職崗位，在不犧牲訓練質素下，改進警察學院學員畢業率，和繼續增加高科技工具協助調查等。

長期的六個月計劃中，市府將審視警局僱員工作守則，調派合資格公共人士協助進行警局行政工作，和鼓勵從其他機構橫向招聘更多警員等。

縣警局長Paul Miyamoto說，這次民選官員和執法人員合作，是一個歷史性的時刻，期待能為市民提供更安全的街道。

Miyamoto說：「民選官員和社區的支持，在這個時刻正在建立專注公共安全層面，我們要確保有足夠的人手、人數和程序去保護公共安全，這是舊金山歷史中重要的時刻，我很榮幸參與。」

一年後，市府將會公佈報告，記錄相關部門招聘人手的進度，在有需要情況下，會再提供進一步的改善方案。

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