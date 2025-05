【KTSF 陳爍嘉報導報導】

舊金山(三藩市)旅遊景點漁人碼頭附近街頭週三在光天化日下發生槍殺案,一名男子死亡,警方表示,疑犯事後到中央警察分局自首。

警方週三下午約1時11分接報,指Columbus夾Northpoint街一帶發生槍擊案,一名男疑犯向一名坐在車內的人開槍,然後逃離該區。

到場警員在Leavenworth街夾Beach街一帶發現一輛停泊的汽車內,有一名坐在司機位的男子中槍受傷,受害人當場證實死亡,有目擊者拍到有人持槍站在一架車旁邊,目擊者指聽到6至7下槍聲。

警方表示,案發後案中疑犯到中央警察分局自首。

警方呼籲任何目擊者與警方聯繫,電話是(415) 575-4444。

