【灣區新聞】奧克蘭聯合校區削減預算 多間學校課後計劃和夏令營將受影響

【KTSF 張擎鳳報導】

奧克蘭（屋崙）聯合校區削減預算，多間學校的課後或課前計劃，和夏令營活動將會受影響。

單親媽媽Arceli Armos Vega的女兒Juliana就讀奧克蘭的Laurel小學，從幼兒園到小學一直在該學校上課，她幾乎每個下午都會參加校内的課後計劃。

Vega說：「她最愛的是課後活動，每天要回家時都哭，我就知她喜愛課後活動。」

Laurel小學的課後活動計劃，是由Safe Passages組織營運，當中包括補習以及運動項目等，專注於兒童發展服務，因此得到Juliana的喜愛。

就讀二年級的Juliana說：「我最喜歡課後計劃裏面的活動。」

但這個學年後，一切可能都會改變。

奧克蘭聯合校區董事會在3月26號，決定削減學區課外活動計劃的預算，令合共800萬元的資金被凍結。

Vega是一位單親媽媽，她非常需要課後活動計劃提供的托兒服務。

Vega說：「我會很無助，可能要為孩子找替代方案，可能要提早下班，直到找到托兒服務，或另外一個課後計劃，這會巨大衝擊我的財務。」

奧克蘭校區董事會副主席Mike Hutchinson在Facebook上表示，教職員在董事會議上建議，不要接受這個削減預算的提議，他們都知道這個決定會帶來什麽損失，現在唯一的辦法就是，董事會再次投票撤銷這項決定。

Hutchinson聯同奧克蘭校區第7區董事Clifford Thomson提出一個替代方案，削減校區課外計劃5至8成的預算，但Safe Passages總裁Josefina Alvarado表示，如果課後活動計劃失去8成預算，那他們就只能繼續為2成的學生提供服務，目前該計劃服務大約3百多名學生。

Alvarado說：「無此流程，我們不想決定那個孩子最需要課後活動計劃，所有孩子都需要課後活動，奧克蘭有很多社區非常依賴課後活動計劃。」

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