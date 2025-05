【灣區新聞】奧克蘭聯合校區削減預算 多間學校課後計劃和夏令營將受影響

【KTSF 張擎鳳報導】

奧克蘭(屋崙)聯合校區削減預算,多間學校的課後或課前計劃,和夏令營活動將會受影響。

單親媽媽Arceli Armos Vega的女兒Juliana就讀奧克蘭的Laurel小學,從幼兒園到小學一直在該學校上課,她幾乎每個下午都會參加校内的課後計劃。

Vega說:「她最愛的是課後活動,每天要回家時都哭,我就知她喜愛課後活動。」

Laurel小學的課後活動計劃,是由Safe Passages組織營運,當中包括補習以及運動項目等,專注於兒童發展服務,因此得到Juliana的喜愛。

就讀二年級的Juliana說:「我最喜歡課後計劃裏面的活動。」

但這個學年後,一切可能都會改變。

奧克蘭聯合校區董事會在3月26號,決定削減學區課外活動計劃的預算,令合共800萬元的資金被凍結。

Vega是一位單親媽媽,她非常需要課後活動計劃提供的托兒服務。

Vega說:「我會很無助,可能要為孩子找替代方案,可能要提早下班,直到找到托兒服務,或另外一個課後計劃,這會巨大衝擊我的財務。」

奧克蘭校區董事會副主席Mike Hutchinson在Facebook上表示,教職員在董事會議上建議,不要接受這個削減預算的提議,他們都知道這個決定會帶來什麽損失,現在唯一的辦法就是,董事會再次投票撤銷這項決定。

Hutchinson聯同奧克蘭校區第7區董事Clifford Thomson提出一個替代方案,削減校區課外計劃5至8成的預算,但Safe Passages總裁Josefina Alvarado表示,如果課後活動計劃失去8成預算,那他們就只能繼續為2成的學生提供服務,目前該計劃服務大約3百多名學生。

Alvarado說:「無此流程,我們不想決定那個孩子最需要課後活動計劃,所有孩子都需要課後活動,奧克蘭有很多社區非常依賴課後活動計劃。」

