【加州新聞】州長紐森修訂財政預算案 由3億盈餘轉為120億財赤（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森週三發布加州的修訂版財政預算案,從1月時原版預算的3億盈餘,轉為120億的財政赤字,紐森把矛頭直接指向特朗普政府。

紐森表示,加州來臨的財政年度,預算總額是3210億,加州將面對120億的財政赤字,而這還不包括特朗普政府可能削減對聯邦低收入醫療保險Medicaid的撥款。

紐森表示,他預料特朗普政府會在這裡下手。

紐森說:「加州正受到襲擊,美國在很多方面也遭攻擊,因為總統在魯莽襲擊,我們經濟成長的支柱,他已造成一個高度不確定的環境,他肯定在盯著加州。」

根據加州財政部發出的報告,特朗普政府的關稅政策,已經導致加州損失160億的收入,因為這政策衝擊加州的經濟前景,和造成股市中的損失。

面對財政赤字,紐森的修訂版預算案主要在下個財政年度開始,減少在衛生項目5億元的撥款,預計到了2028年將省下150億。

而撥款減少最大的項目,是提供給無證移民的Medi-Cal醫療保險。

紐森也計劃為提供家護服務方面設下超時工資的上限,並停止支付一些減肥和糖尿病藥物的處方藥費。

紐森也打算維持對加州大學和州立大學兩個系統減少撥款約8%,此外還計劃從州府目前的180億的「雨天」儲備金中提出71億。

紐森的修訂版預算案顯示,加州的稅收波動,加州對最高收入的居民收取較高的稅,所以每一年都可能出現戲劇性的波動。

紐森的修訂版預算案需要加州參眾兩院在6月15日之前審議表決。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。