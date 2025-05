【加州新聞】州長紐森削減無證移民的醫療保險 暫停接受新申請（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森的修訂版預算案中,削減最大的開支項目是給無證移民的醫療保險,這個項目將暫停接受新的申請,而現有的受惠者也需要開始付保費。

州長紐森表示,將延遲擴展Medi-Cal加州醫療健保計劃對無證移民的服務,這意味著,沒有醫療保險的無證移民,不能申請Medi-Cal福利,而已經享有Medi-Cal福利的無證移民,從2027年開始,要是他們的移民身份仍舊屬於「不滿意」的狀況,將必須開始每個月支付一百元的保費。

而「不滿意」的移民身份的定義是,無證移民或是有合法身份,但是不符合申請聯邦醫療保險Medicaid的人。

紐森表示,加州在下一個財政年度面對的160億赤字,除了因為特朗普的關稅政策造成的不穩定環境因素之外,還有不斷上漲的處方藥費,和更多年長人士使用Medi-Cal服務。

紐森強調,他不願意結束現有受惠者的Medi-Cal醫療保險,但必須採取糾正措施來平衡州府預算。

紐森也指出,不想對不起那些辛苦工作的加州居民,尤其是對於他們的健康需要,但是州府必須採取行動,確保Medi-Cal計劃能夠長遠的受到保護。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。