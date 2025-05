【灣區新聞】華人社媒誤傳持免費乘車路路通卡的長者須換新卡 舊金山交通局作出澄清（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)交通局指出,最近在華人社交媒體誤傳,持有免費乘車路路通卡的長者,必須親自到交通局換取新的卡,但交通局表示,其實大家無需擔心,也不需要現在去交通局走一趟。

舊金山交通局網站資料顯示,所有免費乘坐Muni的長者以及殘障人士使用路路通卡,拍卡時可能會見到2025年6月30日到期的訊息,但不代表會取消免費乘車的資格。

交通局社區公關專員梁秋玉表示,最近因為在社交媒體誤傳的消息,令不少長者親自去到交通局的客戶服務中心,查詢更新路路通卡的問題。

梁秋玉說:「為何最近有這些傳言,就是因為擔心被捉到會被罰款,或這張卡失效後我不能乘車,其實不需要擔心,7月1日儘管使用你的路路通卡,即使不能用,也不會罰款或被懲罰,因為你們本身可以免費乘車,但需要更新你的卡。」

使用免費Muni路路通卡的長者以及殘障人士要注意。

梁秋玉說:「7月1日如果你使用這卡時,上車拍卡後,如果聽到“嘟”一聲,通過了,代表你的卡可以使用到2028到29年,已經自動更新了,如果拍卡時沒有反應,或顯示你的卡無效,就代表系統不能為你的卡自動更新。」

受影響的乘客,可以到交通局的網站填寫申請表,更新免費Muni路路通卡,或到時親自到交通局,位於South Van Ness 11號的客戶服務中心,攜帶舊卡以及證件,職員就會辦理更新的手續。

舊金山交通局為符合收入限制的65歲或以上長者,提供免費乘坐Muni的服務,為了打擊逃票的風氣,所有乘客都需要有乘車的證明。

梁秋玉說:「雖然你可以免費坐Muni,都需要拍卡,證明你的身份,以及證明你上車有付款。」

大家可以點擊:https://survey.alchemer.com/s3/5095349/Free-Muni-Pass-Extension,查詢更新Muni免費乘車證的詳情,以及申請表格。

