【財經新聞】美國最新消費物價指數顯示 通脹放緩至四年多以來最低水平

【KTSF 朱慧琪報導】

本週公布的最新消費者物價指數(CPI)顯示,通脹放緩至四年多以來的最低水平,但有分析員對前景仍然感到擔憂。

通常夏季是美國人花費最多的季節,而本週公布的最新通脹數據,為即將迎來夏季的消費者帶來好消息。

Bankrate金融分析師Stephen Kates說:「CPI消費者物價指數之所以重要,是因為它能追蹤每個月物價的變動。」

4月的年通脹率放緩至2.3%,整體物價僅較前一個月上升0.2%。

Kates說:「這項數據落在市場預期範圍內,但屬於偏低的一邊。」

好消息是,食品、汽油與航空旅行的價格整體下降,而高企的雞蛋價格也終於回落,上月雞蛋價格下跌超過12%。

而壞消息是,房屋相關費用仍在上升,而房屋開支佔家庭預算比例極高。

Kates說:「無論是租屋還是擁有物業,房屋費用通常是最大的開銷之一,這會直接影響你每月剩下多少錢,用在其他生活開支上。」

消費者關注的另外一個問題是,包括Kates在內都擔心,總統特朗普提出的進口商品關稅政策,可能導致夏季物價反彈。

Kates說:「因目前許多企業還有存貨,尚未受到關稅影響,但一旦存貨耗盡,就必須進口新貨,若進口成本提高,企業可能將成本轉嫁給消費者。」

隨著貿易政策迅速變化,未來幾個月的物價走勢,仍充滿不確定性。

