【灣區新聞】舊金山週日舉行Bay to Breakers賽跑 多條道路將封閉（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山（三藩市）本年度的Bay to Breakers賽跑將於本週日5月18號舉行，民眾要留意有關的封路安排。

全程7.5英里即12公里的Bay to Breakers賽跑活動，將於本週日早上8點開始，歷時約4小時，參加者從市中心Main Street夾HowardStreet開始向西面進發，路線途經上坡的Hayes Street，再穿過金門公園JFK Drive到Great Hightway為終點，屆時當局將關閉多條道路。

因應活動，在週日早上，灣區捷運（BART）和Caltrain火車會加開特別班次，而Muni巴士多條巴士路線受影響會改道，12號及18巴士將會改道。

Bay to Breakers以參加者的奇裝異服打扮而聞名，每年都吸引成千上萬人參加，在賽跑之外，有很多參加者其實是步行，沿途也吸引眾多旁觀者，宛如一場嘉年華會。

當局也提醒大家，星期日下午比賽結束的時候，在日落區一帶會較平常多人，交通會繁忙。

巴士改道詳情，大家可以點擊以下網站：

灣區捷運（BART）網站：https://www.bart.gov/news/

舊金山交通局（SFMTA）網站：https://www.sfmta.com/

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