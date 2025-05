【灣區新聞】舊金山週日舉行Bay to Breakers賽跑 多條道路將封閉（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)本年度的Bay to Breakers賽跑將於本週日5月18號舉行,民眾要留意有關的封路安排。

全程7.5英里即12公里的Bay to Breakers賽跑活動,將於本週日早上8點開始,歷時約4小時,參加者從市中心Main Street夾HowardStreet開始向西面進發,路線途經上坡的Hayes Street,再穿過金門公園JFK Drive到Great Hightway為終點,屆時當局將關閉多條道路。

因應活動,在週日早上,灣區捷運(BART)和Caltrain火車會加開特別班次,而Muni巴士多條巴士路線受影響會改道,12號及18巴士將會改道。

Bay to Breakers以參加者的奇裝異服打扮而聞名,每年都吸引成千上萬人參加,在賽跑之外,有很多參加者其實是步行,沿途也吸引眾多旁觀者,宛如一場嘉年華會。

當局也提醒大家,星期日下午比賽結束的時候,在日落區一帶會較平常多人,交通會繁忙。

巴士改道詳情,大家可以點擊以下網站:

灣區捷運(BART)網站:https://www.bart.gov/news/

舊金山交通局(SFMTA)網站:https://www.sfmta.com/

