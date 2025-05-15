【加州新聞】在加州買屋年收入需超過20萬元 與5年前相比上升超過八成

【KTSF 朱慧琪報導】

在加州購買一間房屋的年收入需要超過20萬元，與5年前相比，上升超過8成，為何會增長這麼多？

根據加州地產經紀協會將2025年第一季度的買屋可負擔報告，與2019年最後三個月的數據作比較，2025年開始，成功購買加州房屋的買家，所需的入息資格需21萬8千元，比起2019年底增加82%。

這項比較，假設買家支付20%首期，將收入的30%用於按揭，另有1.4%支付地稅和保險等。

而買家的其中一項挑戰是，2025年初的按揭貸款利率是6.93%，而2019年底則只是3.89%，價錢方面，加州的房價中位數，在五年間上升了40%，達到84萬多元，意味著只有17%的加州家庭，有能力在今年置業，比起2019年年底少近一半。

不過亦視乎地區，南加州會較便宜，房價中位數83萬，比2019年高出51%，合資格買家所需的年收入21萬3600元，在5年內增加了97%。

但在灣區，年收入需要達到33萬4400元，才能負擔得起，比起5年前多84%，房價中位數也達到130萬元，比2019年上升了41%。

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