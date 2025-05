【加州新聞】在加州買屋年收入需超過20萬元 與5年前相比上升超過八成

【KTSF 朱慧琪報導】

在加州購買一間房屋的年收入需要超過20萬元,與5年前相比,上升超過8成,為何會增長這麼多?

根據加州地產經紀協會將2025年第一季度的買屋可負擔報告,與2019年最後三個月的數據作比較,2025年開始,成功購買加州房屋的買家,所需的入息資格需21萬8千元,比起2019年底增加82%。

這項比較,假設買家支付20%首期,將收入的30%用於按揭,另有1.4%支付地稅和保險等。

而買家的其中一項挑戰是,2025年初的按揭貸款利率是6.93%,而2019年底則只是3.89%,價錢方面,加州的房價中位數,在五年間上升了40%,達到84萬多元,意味著只有17%的加州家庭,有能力在今年置業,比起2019年年底少近一半。

不過亦視乎地區,南加州會較便宜,房價中位數83萬,比2019年高出51%,合資格買家所需的年收入21萬3600元,在5年內增加了97%。

但在灣區,年收入需要達到33萬4400元,才能負擔得起,比起5年前多84%,房價中位數也達到130萬元,比2019年上升了41%。

